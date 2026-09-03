«Мама, мы что, умерли?»: женщина после удара России извлекала из-под обломков своего сына — жуткие подробности

Жительница Одессы рассказала, как спасала сына из-под завалов / © ТСН

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В результате ночной российской атаки беспилотниками на Одессу пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Значительные разрушения понесла жилая многоэтажка в одном из районов города.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

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Разрушенная квартира и удивительное спасение семьи

Прямо за спиной журналистов — место прямого попадания вражеского беспилотника. Мощный взрыв полностью разрушил квартиру, в которую врезался БПЛА. К счастью, в этот момент владелицы квартиры не было дома — женщина уехала по делам в столицу.

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А вот её соседка вместе с малолетним сыном спаслась лишь чудом. После взрыва семья оказалась внутри квартиры, заблокированной обломками и огнём. Женщина рассказала, как вытаскивала ребёнка из-под завалов.

«Он лежал под этой полкой, и она как будто прикрыла его от всего остального. У него только бровь порезана — и всё… Он кричал: „Мама, мы что, умерли?“. Я говорю: „Нет, всё хорошо!“. Я тащила его к двери, а потом уже выбивала дверь, потому что нечем было дышать, и я не могла её открыть — ключ повернула, а она не открывалась», — вспоминает владелица повреждённой квартиры Марина.

Женщина до сих пор не может понять, как ей удалось в одиночку выбить прочную бронированную дверь, которую ударная волна наглухо перекосила. Это, кстати, типичная проблема после подобных ударов: заклинившиеся двери спасателям часто приходится открывать с помощью ломов и специального инструмента.

Обычно, говорит женщина, когда звучит сирена, они с сыном сразу идут в укрытие, но в этот раз остались дома из-за болезни мальчика.

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«Ребёнок заболел, и мы остались дома. Ну, наша собака начала лаять — она у нас как будильник — и мы проснулись. И от удара ребенок оказался накрыт одеялом, а я лежала с голыми ногами, и меня немного порезало стеклом», — добавляет Марина.

Повреждения этажей и помощь пострадавшим

В результате взрыва повреждения получили квартиры с 10-го по 17-й этаж. В основном в квартирах выбило оконные рамы и стекла. Поврежденные оконные проемы коммунальщики и жильцы срочно закрывают фанерой и пленкой.

«Было очень страшно, но, слава Богу, все живы — и это хорошо. Администрация помогает, даёт фанеру, чтобы люди забили окна, потому что окна все разбиты, с морской стороны окон нет… Будут вызывать экспертов, и они будут решать, как действовать дальше и какую помощь привлечь», — отмечает менеджер жилого комплекса Анна Максименко.

Именно стекло, разлетевшееся в стороны во время взрыва, стало причиной большинства ранений у людей. Подавляющему большинству пострадавших медицинскую помощь оказали непосредственно на месте.

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В настоящее время в больнице находится только один пациент в тяжелом состоянии — мужчина получил серьезную травму головы.

Разбитые автомобили и работа оперативных служб

Горожане не сдерживают эмоций, демонстрируя последствия удара по жилому кварталу.

«Военные преступления — вот они прямо перед вами, всё видно! Вот они — военные преступления. Слава Богу, что никто не погиб», — отмечают очевидцы.

Существенно пострадал и автопарк, припаркованный у дома.

«Прогремел мощный взрыв, такой огненный! Мы сразу побежали посмотреть, что случилось и не горят ли машины. Ну вот, в машине вот такая дыра — осколок влетел в багажник и остановился, погнул огнетушитель, и огнетушитель его остановил… Ну, здесь есть машины, которые пострадали гораздо больше, чем эта: и стекла разбиты, и в одной машине даже двигатель прорешетил», — рассказывает владелица поврежденной машины Ольга.

В настоящее время возле повреждённого многоэтажного дома непрерывно работает оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В то же время работу специалистов существенно затрудняет то, что в Одессе с самого утра не утихают воздушные тревоги.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЖУТКИЕ КАДРЫ из Одессы! Новые подробности СТРЕЛЬБЫ В КИЕВЕ! ТСН 10:00 3 СЕНТЯБРЯ

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