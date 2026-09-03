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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Накрыли ракетой прямо по среди дня: в Харьковской области 10 раненых, под ударом дети

Российские войска нанесли ракетный удар по Печенегам на Харьковщине. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Взрыв (иллюстративное фото)

Взрыв (иллюстративное фото) / © Getty Images

Российские войска нанесли ракетный удар по поселку Печенеги Харьковской области.

Детали сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сейчас имеем информацию о 10 пострадавших, среди них двое детей. Наши медики всем оказывают необходимую помощь", - написал Синегубов.

В результате удара также вспыхнули жилой дом и хозяйственная постройка.

На месте работают профильные службы, ликвидирующие последствия российской атаки.

Ночная атака на Украину 3 сентября

В ночь на 3 сентября российские войска атаковали несколько регионов Украины беспилотниками.

В Одессе удар пришелся по 21-этажному жилому дому. Повреждены квартиры и припаркованные автомобили. Число пострадавших возросло до 17 человек, среди них трое детей.

Хмельницкую область российские дроны атаковали дважды. В Хмельницком обломки упали на территорию предприятия, где загорелся грузовик и склад. Водитель фуры получил ранения. В ходе еще одной атаки также возник пожар на складе.

В Запорожье после удара беспилотника повреждено нежилое здание и загорелся пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

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