Последствия атаки на Днепр

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Два человека погибли и как минимум девять получили ранения в результате очередного ракетного обстрела Днепра вражескими ракетами «Бандероль». Накануне в городе загорелись продовольственные склады, были разрушены учебные заведения и частные дома.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

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Воронка во дворе лицея и пожар на складах

Полностью разрушенный лицей в спальном районе Днепра: вражеская ракета «Бандероль» упала всего в нескольких метрах от фасада здания.

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А это — последствия очередного обстрела: в городе горит продовольственный склад. Из-под завалов разрушенного здания спасатели ГСЧС извлекли тело погибшего мужчины. Еще одна тяжело раненая женщина, к сожалению, скончалась в больнице.

В общей сложности в результате атаки ранения получили девять человек. Среди них — местный житель Михаил. Мужчина как раз разговаривал с женой на улице, когда вдруг раздался мощный взрыв.

«Разговариваем — и вдруг там раздается взрыв! И летит! Осколок вот здесь у меня застрял. Я смотрю — кровь», — вспоминает пострадавший Михаил.

Металлический осколок от вражеского боеприпаса, который извлекли врачи, мужчина теперь хранит на память: «Металл! Из того снаряда или что-то в этом роде…».

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Спасение благодаря укрытию и повреждения школ

Чудом уцелел охранник лицея — господин Сергей. После того как зазвучала сирена, он как раз успел открыть дверь укрытия и вернулся наверх.

«Доли секунды! Как обычно. Я как раз пошёл открывать дверь. Детей не было, никого не было. Там были только методистка и я», — рассказывает охранник лицея Сергей.

К счастью, в здании во время нападения учеников не было — занятия для детей ещё раньше перенесли в другое безопасное помещение. А здесь как раз готовились обустроить новую спортивную и музыкальную школу.

Рядом с эпицентром взрыва оказались и жилые дома.

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«Было очень громко! Я присела в квартире. Очень испугалась! Ноги от страха сразу подкосились…» — рассказывает жительница Днепра.

В результате взрывной волны также были повреждены ещё две школы и местная амбулатория. В них и в окружающих многоэтажных зданиях выбило стекла.

«После прилета я сразу же укрылась. Было очень страшно!» — признается жительница города.

«Очень громко! Очень! Боже, как громко взорвалось! Дом даже закачался, а окна распахнулись! Я быстро спрятался в коридоре», — добавляет ещё один очевидец обстрела.

Ликвидация последствий этой вражеской атаки продолжается в условиях постоянных новых угроз — воздушная тревога в Днепре звучит снова и снова.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ДИВЕРСИЯ В ГЕРМАНИИ! Прямой эфир из ДНЕПРА после УЖАСНОЙ АТАКИ | ТСН 9:00 3 СЕНТЯБРЯ

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