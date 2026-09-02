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РФ ударила по большому областному центру: горят продуктовые склады, есть погибшие — все детали (обновлено)
После прилетов вспыхнул масштабный пожар на складах с продуктами.
Днем 2 сентября российская армия ударила по продуктовым складам в Днепре. По меньшей мере двое погибших.
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
«Враг атаковал Днепр. В результате удара загорелся пожар. Повреждены продуктовые склады торговой сети», — подчеркнул чиновник.
Что известно о жертвах
По предварительным данным от ОВА, ранения получили шесть человек. Число жертв возросло до двух.
«К сожалению, уже двое погибших в результате вражеской атаки на Днепр», — подчеркнул чиновник.
Тело одной жертвы — мужчину, спасатели деблокировали из-под завалов. В больнице скончалась женщина с тяжелыми ранениями.
Напомним, в конце августа РФ уготовила по известному ТРЦ возле Днепра. Под прицелом оказался крупный торгово-развлекательный центр в Слобожанском обществе — речь идет о ТРЦ «Караван» областного центра. Удар пришелся по парковочной территории рядом со зданием, в результате чего загорелись автомобили.