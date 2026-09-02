Никогда не снимайте наклейку с фруктов сразу после покупки: вот почему это может быть ошибкой

Что означают наклейки на фруктах / © pexels.com

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Но, как оказывается, торопиться не стоит. Снимать наклейки с фруктов лучше непосредственно перед тем, как вы собираетесь их есть или готовить. Причина не только в самой наклейке, но и в том, что вместе с ней можно повредить поверхность плода.

Зачем на фруктах нужны наклейки

Наклейки, которые можно увидеть на яблоках, нектаринах, сливах и других фруктах в магазинах, часто содержат так называемый PLU-код — специальный код для идентификации продукции.

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Он помогает магазинам вести учет товаров и правильно определять их стоимость на кассе, в частности, при самообслуживании. Но польза наклейки не заканчивается после покупки.

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Она также может стать важной, если определенный вид фруктов отзывается с продажи. По идентификационной информации на наклейке покупатель может понять, касается отзыва именно приобретенного им продукта.

Почему не стоит сразу снимать наклейку с яблока

Главная причина — риск повредить кожуру.

Когда вы отрываете наклейку, вместе с ней иногда может отслоиться крошечный фрагмент поверхности фрукта. На первый взгляд такая царапина или повреждение кажется совершенно незначительной, но она может создать условия для более быстрой порчи.

Поврежденная поверхность сильнее контактирует с кислородом. Это может способствовать окислению и так называемому ферментативному потемнению — процессу, из-за которого поврежденная ткань фруктов меняет цвет и постепенно теряет свежесть.

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Особенно осторожными следует быть с фруктами, имеющими более нежную кожуру. К ним относятся некие сорта яблок, нектарины и сливы.

Поэтому обычная привычка оставлять наклейку на фрукте до момента потребления может помочь избежать ненужного повреждения его поверхности.

Наклейка может помочь при отзыве продукта

Есть еще одна причина не торопиться снимать наклейки.

Иногда производители или магазины отзывают определенные партии фруктов из-за возможных проблем с качеством или безопасностью. В такой ситуации идентификационная информация на наклейке может помочь определить, принадлежит ли конкретный фрукт к проблемной партии.

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Если вы сняли наклейку сразу после покупки и выбросили ее, установить происхождение продукта может быть сложнее.

Безопасны ли наклейки на фруктах

Несмотря на то, что наклейки не предназначены для потребления, материалы и клей, используемые для них, должны быть пригодны для контакта с пищевыми продуктами.

Однако «пищевой» не означает «съедобный». Организм не переваривает фруктовые наклейки, поэтому намеренно есть их не стоит.

Если же маленький кусочек наклейки или клея случайно попал в рот, это обычно не представляет опасности. В то же время, для маленьких детей наклейки могут быть риском вдавления, поэтому перед мытьем и употреблением фруктов их лучше полностью удалять.

Когда лучше снимать наклейку с фруктов

Оптимальное правило очень просто: не снимайте наклейку сразу после покупки.

Оставьте ее на фрукте во время хранения и удалите непосредственно перед тем, как собираетесь его есть или использовать для приготовления блюда.

Перед употреблением фрукт следует хорошо вымыть, а затем снять наклейку и убедиться, что на кожуре не осталось клея.

FAQ

Нужно ли снимать наклейки с фруктов перед хранением?

Нет, торопиться не нужно. Лучше оставить наклейку на фрукте до момента употребления. Во время ее снятия можно повредить кожицу, что будет способствовать более быстрой порче фрукта.

Можно ли есть фрукты с наклейкой?

Наклейку нужно снять перед употреблением — она не съедобна. Материалы и клей для таких наклеек изготавливают из компонентов, пригодных для контакта с пищевыми продуктами, но это не означает, что саму наклейку можно есть.

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