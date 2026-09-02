Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 3 сентября

Луна / © Credits

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Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна 3 сентября?

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Луна рассказывает

Не самый легкий день лунного календаря, когда человека могут ожидать неприятности — как физического, так и морального свойства. И если от угрозы физической агрессии можно спрятаться в стенах собственного дома, то совладать с недовольством собой и своей жизнью, будет сложнее Звезды рекомендуют вспомнить о том, что депрессивное настроение — не более чем влияние лунных суток, от которого уже завтра не останется и следа.

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Луна рекомендует

Непростую энергетику дня можно будет преодолеть, занявшись физическим трудом — например, провести генеральную уборку в доме или заняться сезонными садово-огородными работами. Также сегодня необходимо — если, конечно, выдастся такая возможность — отказаться от общения от общения с окружающими: ничего кроме моральной усталости это не принесет.

Луна предостерегает

С неуверенностью в своих силах необходимо бороться всеми возможными способами — низкая самооценка может навредить как в профессии, так и в личной жизни. Не стоит «подпитывать» своей энергетикой токсичных людей, которые могут провоцировать нас на неадекватные реакции, лучше отнестись к их выходкам спокойно — так направленная против нас злоба вернется обратно. Ни в коем случае нельзя вмешиваться в чужой конфликт, даже если кажется, что без нас там никак не обойдутся: как это обычно бывает, враждующие стороны помирятся, а мы можем остаться виноватыми для каждой из них.

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