Не только муза Климта: как Эмили Флеге стала революционеркой в мире моды

Эмили Флеге / © Getty Images

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В Австрии жила женщина, которая в свое время активно пропагандировала свободу движений и комфорт для женщин и её звали Эмили Флеге. Она произвела революцию в мире моды, но часто оставалась в тени своего многолетнего партнера — знаменитого художника Густава Климта.

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Климт, хотя и был известен своими многочисленными романами, но между ним и Эмили Флеге существовала многолетняя связь. Она была на 12 лет моложе его, а их отношения длились всю жизнь — Эмили была не только его музой, но и меценаткой и, что самое важное, деловой партнершей. Однако прежде всего она была новаторкой в мире моды благодаря своему Reformkleid — «реформаторскому платью».

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© Getty Images

Всё началось благодаря сотрудничеству с её сестрой Геленой. После 1904 года Флёге стала успешной бизнес-леди и владелицей салона высокой моды Schwestern Flöge («Сестры Флёге») на главной венской улице Марияхильферштрассе. В этом салоне она представляла дизайнерскую одежду и создавала её на заказ, в частности те самые платья свободного кроя.

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Эмили отвечала за творческое направление и дизайн одежды, её сестра Гелена занималась клиентами, а дочь Гелены вела бухгалтерию. Накануне Первой мировой войны в компании работали до 80 швей, трое закройщиков и модели.

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Платья бренда можно было узнать по силуэту, напоминавшему кафтаны. Для ношения такой одежды не требовалось корректирующее белье или корсет. В начале XX века женская одежда была чрезвычайно сложной и состояла из множества элементов, которые зачастую было трудно надеть самостоятельно, и состоятельным женщинам нередко требовались служанки, помогавшие им в этом. К тому же одежда того времени существенно сковывала движения, а корсеты буквально сдавливали тело.

Реформаторское платье Эмили Флеге отличалось принципиально иначе, поскольку его было легко надевать и носить, а свободный крой обеспечивал женщинам гораздо большую свободу движений.

© Getty Images

Эмили часто ездила в Париж не только за тканями, но и для того, чтобы следить за последними модными тенденциями, но впоследствии, когда французский модельер Поль Пуаре популяризировал силуэт в стиле ампир, Эмили в конечном итоге отказалась от реформаторского платья в пользу нового силуэта.

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