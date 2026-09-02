Схватила за ногу и затащила под воду: выдра устроила пловцу пять минут ужаса

Выдра напала на женщину в озере Тахо — ей наложили 38 швов / © pexels.com

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Спокойное купание в озере Тахо в США закончилось для инструктора по плаванию Линетт Беллин госпитализацией и десятками швов. На женщину в воде неожиданно напала выдра, которая несколько минут преследовала её и кусала за разные части тела.

Об этом сообщило издание LADBible.

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Инцидент произошел в воскресенье, 30 августа, в той части озера Тахо, которая расположена в штате Невада. По словам Беллин, плавание в озере было одним из её любимых занятий и помогало ей расслабиться. На этот раз привычный заплыв едва не обернулся трагедией.

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Женщина рассказала, что внезапно почувствовала, как что-то с большой силой схватило её за ногу и потянуло под воду. Сначала ей даже показалось, что на неё напал человек. Оглянувшись, Беллин увидела выдру.

Животное начало преследовать пловчиху, нападая на неё зубами и когтями. Беллин пыталась уплыть, однако выдра не отставала и продолжала кусать её за ноги.

По словам американки, нападение было «безжалостным» и становилось всё более агрессивным. Даже когда ей удалось добраться до скалы, животное продолжало преследование и пыталось укусить её. В целом нападение, по оценке пострадавшей, длилось примерно пять минут.

В конце концов Беллин удалось выбраться на камни и добраться до берега. К тому моменту она была вся в крови из-за многочисленных укусов на лице, руках, ногах и ступнях. На место прибыли спасатели, которых, по всей видимости, вызвал очевидец нападения.

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Женщину доставили в больницу, где на её раны наложили 38 швов. Кроме того, Беллин сделали прививку от бешенства. Ожидается, что из-за травм она не сможет работать в течение нескольких недель.

Сама пострадавшая предполагает, что выдра могла вести себя столь агрессивно, поскольку защищала своих детёнышей. В то же время представительница Департамента дикой природы Невады Кензи Марджиотт подчеркнула, что подобные нападения происходят крайне редко.

По данным ведомства, популяция североамериканских речных выдр в районе Тахо за последние 15 лет растет, поэтому животных там стали встречать чаще. Людям рекомендуют не приближаться к выдрам, а в случае встречи с ними в воде — покинуть этот участок.

Несмотря на пережитое, Беллин не собирается навсегда отказаться от купания в озере.

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«У меня сейчас 38 швов. Я не могу купаться, пока они все не заживут. Но сентябрь — прекрасное время для купания в озере, поэтому я уверена, что в конце концов окажусь там», — отметила женщина.

Напомним, ранее мы сообщали, что домашний осел ХиХау погиб на собственном пастбище после того, как туда вошли полицейские, преследовавшие подозреваемого.

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