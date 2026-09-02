У Трампа объяснили переговоры с Россией на G20 и сделали важное заявление о войне: подробности

Флаги РФ и США. / © ТСН

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Министр финансов США Скотт Бессент выступил в защиту переговоров с главой Минфина России Антоном Силуановым на саммите G20, утверждая, что война в Украине не будет окончена без встреч. В то же время, это событие вызвало шквал критиков у партнеров Вашингтона.

Об этом американский министр заявил, отвечая на вопросы СМИ, сообщает издание RMF24.

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По словам Бессента, контакты с Москвой необходимы, если целью является прекращение войны против Украины.

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«Президент Дональд Трамп говорит, что ему нравится ладить со всеми. Я думаю, что когда дело доходит до этого ужасного конфликта между Россией и Украиной, если стороны не разговаривают, если мы не взаимодействуем, как его можно разрешить? » — высказался глава Минфина США.

В то же время он подчеркнул, что ему понятно негодование некоторых европейских партнеров, у которых после встречи с представителем страны-агрессора «остался досадный осадок». Впрочем, говорит Бессент, по его мнению, это следует делать.

«Иначе, если оба воина окажутся в углу, разрешения этого ужасного конфликта никогда не будет», — сказал он.

Реакция Европы

Встреча Бессента с Силуановым вызвала недовольство среди участвовавших в заседании G20 европейских чиновников. По их словам, «сейчас не время для нормализации отношений с Россией»

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В частности, министр финансов Польши Анджей Доманский подчеркнул, что председательство Вашингтона в G20 имеет право самостоятельно определять приглашенных участников, а Россия по-прежнему остается членом этой группы.

В то же время польский министр подчеркнул, что ему известны детали американо-российских переговоров только по сообщениям СМИ. Впрочем, он выразил надежду, что Белый дом представил Кремлю жесткую позицию.

«Вчера здесь, в Эшвилле, мы продемонстрировали единый фронт и общую позицию по отношению к России. Для меня очень важно, что нам удалось сохранить это единство», — сказал он.

В свою очередь заместитель канцлера Германии Ларс Клингбайль заявил, что во время встречи непосредственно высказал российскому коллеге позицию Берлина по войне против Украины и призвал Россию прекратить боевые действия.

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Напомним, источник Reuters, которому известно о двусторонней встрече Бессента и Силуанова, заявил, что американский министр выдвинул жесткий ультиматум Москве. По словам собеседника, он США не готов ни к каким договоренностям с РФ, пока Кремль не прекратит войну против Украины.

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