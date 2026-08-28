Супруги сломали стену за кухонным шкафом: то, что оказалось внутри, напомнило фильм ужасов

Тайный проход за кухонным шкафом: что обнаружила супружеская пара

Реклама

Супруги из английского графства Кент после девяти лет проживания в своём доме наконец решили проверить, что находится за замурованным дверным проёмом на кухне. Снеся часть стены, они наткнулись на лестницу, ведущую в подземелье, многочисленные комнаты и жуткие отпечатки ладоней.

Об этом сообщило издание Mirror.

Реклама

Фотограф Том Голд вместе со своей женой Сэм Голдбром — художницей по текстилю и основательницей бренда Little Victory — живут в городе Бродстерс. Их дом Sandy Shores в стиле ар-деко был построен в 1929 году как выставочный проект компании Ideal Home.

Реклама

Супруги рассказали, что регулярно занимаются реставрацией и обустройством дома. Однако одна деталь годами не давала им покоя: за кухонным шкафом находился дверной проем, который в прошлом заложили кирпичом, а затем оштукатурили.

Спустя девять лет Том и Сэм всё же решились открыть его и демонтировали часть стены. За ней оказалась лестница, спускавшаяся в темное пространство под домом. Когда владельцы начали исследовать находку, выяснилось, что внизу расположена сеть коридоров и комнат.

В подвале дома остались электропроводка и трубопровод, а среди вещей супруги обнаружили чемоданы и коробки с документами. Одна из комнат выглядела особенно жутко — её стены и низкий потолок были покрыты тёмно-зелёными отпечатками ладоней.

Еще одну находку Том и Сэм обнаружили в конце коридора. Там находился туннель, который, по предположению супругов, раньше мог вести в сад. Однако пройти по нему не удалось: путь преграждали шлакоблоки, кирпичи и обломки.

Реклама

Том снял на видео исследование подземных помещений и опубликовал его в Instagram. Как отмечает издание, всего за несколько дней ролик набрал более 12,5 миллиона просмотров.

Эта находка вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей. Некоторые удивлялись, как хозяева смогли прождать девять лет, прежде чем разобрать стену, а другие признавались, что сами не решились бы спуститься в подземные комнаты. Пользователи также сравнили увиденное с фильмом ужасов «Варвар» 2022 года, сюжет которого связан с жутким открытием под домом.

Напомним, ранее ремонт старого дома в Лондоне принёс владельцам неожиданную находку. Под 70-летними коврами скрывалась оригинальная деталь интерьера, которую супруги теперь планируют восстановить.

Новости партнеров

Новости партнеров