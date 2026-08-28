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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Звезда "Женского квартала" раскрыла причину увольнения "Трио Разных" и Сопонару: "Это был вопрос времени"

Ирина Сопонару ушла из проекта в декабре 2025 года, а «Трио Разные» — весной 2026-го.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Марта Адамчук

Марта Адамчук / © instagram.com/marta_adamchuk

Звезда "Женского квартала", певица Марта Адамчук прокомментировала увольнение из юмористического проекта "Трио Разных" и Ирины Сопонару.

В последнее время актерский состав «Квартала» уменьшился. В декабре прошлого года проект покинула актриса Ирина Сопонару. Весной 2026-го о своем уходе объявили "Трио Разные", в который входят Александра Машлятина, Анастасия Оруджова и Алина Блажкевич.

Марта Адамчку на проекте "Ранкова кава" объяснила увольнение актрис. Артистка говорит, что это был вопрос времени. Дело в том, что актрисы активно занимаются развитием собственных проектов. Между тем, работа в «Женском квартале» требует немало времени. Как минимум 10 дней нужно быть полностью включенными. Поэтому, по словам Марты Адамчук, параллельно развивать собственное дело очень тяжело.

«Просто для этого пришло время на самом деле. "Трио Разные" — они давно хотели. У них свой проект давно, а участие в „Квартале“ — оно занимает достаточно много времени. Ты 10 дней полноценно там. Если у тебя еще какие-то свои проэкти, которые горят, то очень сложно. Ты просто не выгребаешь. Я думаю, что это был вопрос времени», — объяснила исполнительница.

Отметим, из «Женского квартала» за последние полгода ушли Ирина Сопонару, Анастасия Оруджова, Алина Блажкевич и Александра Машлятина. Однако актерский состав юмористического проекта пополнился новыми именами. В частности, к «Кварталу» присоединились актрисы Злата Козак и Ирина Левкун.

Напомним, недавно Марта Адамчук сделала откровенное заявление о материнстве. Исполнительница призналась, почему у нее нет детей.

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