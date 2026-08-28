Звезда "Женского квартала" раскрыла причину увольнения "Трио Разных" и Сопонару: "Это был вопрос времени"

Марта Адамчук / © instagram.com/marta_adamchuk

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Звезда "Женского квартала", певица Марта Адамчук прокомментировала увольнение из юмористического проекта "Трио Разных" и Ирины Сопонару.

В последнее время актерский состав «Квартала» уменьшился. В декабре прошлого года проект покинула актриса Ирина Сопонару. Весной 2026-го о своем уходе объявили "Трио Разные", в который входят Александра Машлятина, Анастасия Оруджова и Алина Блажкевич.

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Марта Адамчку на проекте "Ранкова кава" объяснила увольнение актрис. Артистка говорит, что это был вопрос времени. Дело в том, что актрисы активно занимаются развитием собственных проектов. Между тем, работа в «Женском квартале» требует немало времени. Как минимум 10 дней нужно быть полностью включенными. Поэтому, по словам Марты Адамчук, параллельно развивать собственное дело очень тяжело.

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«Просто для этого пришло время на самом деле. "Трио Разные" — они давно хотели. У них свой проект давно, а участие в „Квартале“ — оно занимает достаточно много времени. Ты 10 дней полноценно там. Если у тебя еще какие-то свои проэкти, которые горят, то очень сложно. Ты просто не выгребаешь. Я думаю, что это был вопрос времени», — объяснила исполнительница.

Отметим, из «Женского квартала» за последние полгода ушли Ирина Сопонару, Анастасия Оруджова, Алина Блажкевич и Александра Машлятина. Однако актерский состав юмористического проекта пополнился новыми именами. В частности, к «Кварталу» присоединились актрисы Злата Козак и Ирина Левкун.

Напомним, недавно Марта Адамчук сделала откровенное заявление о материнстве. Исполнительница призналась, почему у нее нет детей.

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