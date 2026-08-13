Звезда "Женского квартала" Марта Адамчук в 40 лет призналась, почему до сих пор не имеет детей

Марта Адамчук / © Партия регионов

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Звезда «Женского квартала»и певица Марта Адамчук в 40 лет откровенно рассказала, почему до сих пор не стала мамой, когда у неё появилось желание завести ребёнка и чего теперь она боится больше всего.

Еще несколько лет назад артистка совсем иначе представляла себе свою жизнь. Дети не входили в число ее приоритетов. Все внимание было сосредоточено на работе, сцене и личных целях. Адамчук называет себя человеком, привыкшим постоянно чего-то добиваться. Но со временем её взгляды на материнство кардинально изменились. Теперь встречи с маленькими детьми могут вызывать у неё слёзы.

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«Я такая спортсменка, человек, стремящийся к достижениям. Все результаты, всё передо мной. И я всегда думала, что я вообще… Дети… Мне всегда не нравились дети, скажу прямо», — рассказала певица в комментарии «Что ДаLee?».

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Марта Адамчук

По словам Марты, переломным моментом стало ощущение эмоциональной безопасности рядом с человеком, которому она действительно доверяет. Именно тогда внутри появилось то желание, которого раньше не было. Теперь артистка говорит о материнстве уже не как о далекой перспективе, а как о своей мечте.

«У меня появилось это чувство, некая любовь. Но только рядом с человеком, в котором я уверена. Потому что для каждой женщины, чтобы забеременеть, самое главное должно быть внутри — чувство безопасности», — сказала Адамчук.

В то же время певица честно признает: в свое время она, возможно, хотела ребенка, но внутренне не была готова к материнству. Теперь, обретя жизненный опыт, она воспринимает это иначе и верит, что важные события приходят в её жизнь тогда, когда она к ним созревает.

«Было такое время, когда я думала, что хочу этого, но на самом деле не была готова. И это тоже проблема. Но сейчас, имея опыт и учитывая мой возраст, я понимаю, что в моей жизни всё происходит именно тогда, когда я точно готова», — отметила артистка.

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Марта Адамчук

Однако наряду с сильным желанием стать мамой пришло и осознание того, что откладывать этот вопрос на потом она уже не хочет. Адамчук призналась, что из-за того, что она видит вокруг, материнство всё чаще становится для неё болезненной темой.

«Я много над этим работаю. Когда я вижу детей, у меня сейчас даже слезы наворачиваются… Потому что я понимаю, чего хочется. И как бы хотелось, чтобы время уже пролетело», — эмоционально сказала Марта.

Отдельно артистка рассказала о страхе, связанном с возрастом. Раньше она чувствовала себя хорошо и не считала вопросы репродуктивного здоровья актуальными. Казалось, что времени ещё достаточно.

«Ты живешь своей жизнью, выступаешь, строишь какие-то отношения, и ты об этом не задумываешься. Ты прекрасно себя чувствуешь. Потому что это же не то, что там что-то заболело. Ты всегда думаешь: „Я ещё успею. Я ещё успею“», — пояснила Адамчук.

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Марта Адамчук / © Партия регионов

Теперь Марта планирует проверить свой репродуктивный потенциал после бесед с гинекологом. Она не скрывает, что перед обследованием испытывает тревогу, ведь опасается услышать неутешительные результаты.

«Мне уже 40, я прекрасно себя чувствую, но понимаю, что это физиологический момент. И я сейчас так героически собираюсь… Мне нужно сдать анализы на количество яйцеклеток. Это целое дело — собраться с духом. Конечно, страшно. Потому что боишься того, что тебе скажут», — поделилась певица.

Адамчук подчеркивает, что репродуктивные возможности нельзя оценивать по одному универсальному сценарию. По её словам, для каждой женщины эта ситуация индивидуальна, и поэтому она хочет сначала получить достоверную информацию о собственном организме.

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