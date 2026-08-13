Почему после выпадения или удаления зуба костная ткань «рассасывается» / © Credits

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Почему для неё так важна жевательная нагрузка, как быстро она «рассасывается» и к чему это может привести, рассказал стоматолог-хирург, имплантолог стоматологической клиники FrankoLab Давид Шиман.

Костная ткань постоянно обновляется и перестраивается. Клетки-остеокласты разрушают (резорбируют) старую или поврежденную костную ткань. А остеобласты образуют новую. Если кость подвергается достаточной нагрузке, между этими клетками сохраняется баланс. Нагрузку она получает, когда мы жуем твёрдую пищу: давление от зуба через корни и связочный аппарат передаётся костной ткани.

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После удаления или выпадения зуба данный участок перестает подвергаться жевательной нагрузке. Костная ткань перестраивается и постепенно резорбируется, то есть «рассасывается», поскольку остеокласты начинают преобладать над остеобластами.

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Наиболее активная потеря костной ткани происходит в течение первого года после удаления зуба. Уже через 3–6 месяцев человек теряет примерно до 25% объема костной ткани. За 6–12 месяцев ширина альвеолярного гребня может уменьшиться на 40–50% (горизонтальная атрофия), а его высота — на 2–4 мм (вертикальная атрофия).

На верхней челюсти после потери жевательных зубов происходит ещё один процесс: дно гайморовой пазухи постепенно опускается вниз, занимая пространство, где раньше находилась костная ткань вокруг корней зубов. В результате высота кости в этой области уменьшается, и для установки имплантата может не хватить места.

Со временем процесс резорбции замедляется, но никогда не прекращается. Именно поэтому через несколько лет на месте двух удаленных зубов иногда невозможно установить даже один имплантат.

Все зубы в зубном ряду имеют соседние зубы, которые помогают им оставаться в правильном положении и выдерживать ежедневную жевательную нагрузку. На противоположной челюсти — пара, или антагонист, благодаря которому сила жевания распределяется равномерно на обе челюсти, и зубы правильно смыкаются.

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При отсутствии зуба соседние зубы смещаются в сторону пустоты, а антагонист, в свою очередь, вытягивается вверх или вниз в том же направлении. Это может привести к нарушению прикуса.

Кроме того, человек неосознанно начинает жевать той стороной, где есть все зубы, потому что так удобнее и легче, при этом перегружая височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС).

Иногда костная ткань «рассасывается» из-за пародонтита — воспалительного заболевания тканей пародонта, удерживающих зубы в челюсти.

Пародонт представляет собой целый комплекс тканей — десны, периодонт (микроскопические волокна и связки, прочно удерживающие корень зуба в костной впадине), альвеолярная кость, в которой фиксируется корень зуба, цемент корня (покрывающий поверхность корня зуба и соединяющий его с волокнами периодонта).

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Воспаление пародонта возникает в результате накопления бактериального налета из-за недостаточной гигиены полости рта. Бактерии из налета выделяют вещества, раздражающие ткани вокруг зуба. В ответ иммунная система запускает воспалительный процесс: клетки выделяют вещества, разрушающие волокна, удерживающие зуб в кости, и активирующие остеокласты. Последние постепенно разрушают костную ткань вокруг зуба.

Среди дополнительных факторов также выделяют:

патологии прикуса, при которых изменяется распределение жевательной нагрузки;

нарушение кровоснабжения костной ткани, вызванное, например, сахарным диабетом или лучевой терапией;

длительное ношение протезов или зубных мостов, при котором ткань может получать недостаточную жевательную нагрузку.

После потери зуба желательно как можно раньше запланировать установку имплантата, пока костная ткань не потеряла значительный объем. Если её недостаточно, сначала придётся проводить костную пластику. Это усложняет и затягивает лечение, ведь костному материалу нужно время, чтобы в него проросли кровеносные сосуды и он срастётся с собственной костью.

Ежегодно проверяйте состояние своих зубов, чтобы своевременно лечить воспаление десен или пародонта, а при необходимости устанавливать имплантаты.

Давид Шиман

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