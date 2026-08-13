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Что приготовить из кабачков на ужин: 5 разных рецептов на каждый день
Один сезонный овощ легко превратить в пять полноценных ужинов — от быстрой сковородки до запеканки и крем-супа.
Кабачки обладают нейтральным вкусом, поэтому хорошо сочетаются с чесноком, сыром, томатами, мясом, бобовыми и макаронными изделиями. Если хочется разнообразить сезонное меню, подборка блюд из кабачков поможет найти идею не только для ужина.
Для всех рецептов лучше брать молодые кабачки с тонкой кожурой. Большие овощи тоже подойдут, но их следует очистить от грубой кожуры и семян. Перед жаркой или запеканием нарезанные кабачки можно немного посолить и промокнуть: так готовое блюдо будет менее водянистым.
Кабачки с чесноком, соевым соусом и кунжутом.
Время 15 минут. Выход: 2 порции.
Ингредиенты
кабачок - 2 средние, примерно 500 г;
чеснок - 2 зубчика;
соевый соус - 2 столовые ложки;
масло – 1 столовая ложка;
кунжут - 1 чайная кровать;
зеленый лук - 2 пера;
молотый черный перец - по вкусу.
Приготовление
Нарежьте кабачки брусочками или полукружками, чеснок измельчите.
Разогрейте масло в широкой сковороде и обжаривайте кабачки на сильном огне 5–7 минут, периодически перемешивая.
Добавить чеснок, соевый соус и перец, прогрейте еще 2 минуты.
Посыпьте кунжутом и зеленым луком.
Подавайте с рисом, булгуром или яйцом, приготовленным отдельно.
Запеканка с кабачками, творогом и томатами
Время 45 минут. Выход: 4 порции.
Ингредиенты
кабачки - 700 г;
помидоры - 300 г;
яйца – 3 штуки;
сметана - 150 г;
твердый сыр – 120 г;
чеснок – 1 зубчик;
масло - 1 чайная ложка;
соль, перец и сушеный орегано – по вкусу.
Приготовление
Нарежьте кабачки и помидоры тонкими кружочками. Кабачки посолите, оставьте на 10 минут и промокните полотенцем.
Взбить яйца со сметаной, половиной натертого сыра, чесноком, перцем и орегано.
Смажьте форму маслом, выложите чередующие овощи и залейте яично-творожной смесью.
Посыпьте оставшимся сыром и запекайте при температуре 190 °C примерно 30 минут.
Перед нарезанием дайте запеканцы постоять 5-10 минут. К ней подходит салат из свежей зелени.
Кабачковые челноки с мясной начинкой
Время: 55 минут. Выход: 4 порции.
Ингредиенты
кабачки - 2 большие;
фарш - 400 г;
лук – 1 штука;
помидор – 1 штука;
твердый сыр – 100 г;
масло – 1 столовая ложка;
соль, перец и паприка – по вкусу.
Приготовление
Разрежьте кабачки вдоль и извлеките часть мякоти, оставляя стенки толщиной около 1 см.
Размельчите лук, мякоть кабачка и помидор. Обжарьте лук с фаршем 7–8 минут, затем добавьте овощи и специи.
Наполните челноки начинкой, посыпьте сыром и выложите в форму.
Налейте на дно формы 2–3 столовых ложки воды, накройте фольгой и запекайте 25 минут при 190 °C. Снимите фольгу и готовьте еще 10 минут.
Подавайте со сметаной или простым салатом из огурцов. Для постной версии фарш можно заменить готовой чечевицей, смешанной с луком и томатами.
Паста с кабачком и лимонно-творожным соусом
Время 20 минут. Выход: 2-3 порции.
Ингредиенты
поста - 250 г;
кабачок – 1 средний, примерно 250 г;
сливочный сыр – 100 г;
лимон – ½ штуки;
чеснок – 1 зубчик;
масло – 1 столовая ложка;
вода из-под пасты - 100 мл;
соль, перец и зелень – по вкусу.
Приготовление
Отварите пасту в состояние al dente, оставив 100 мл воды.
Нарежьте кабачок тонкими полосками или натрите на крупной терке.
Обжарьте чеснок в растительном масле 30 секунд, добавьте кабачок и готовьте 4–5 минут.
Убавьте огонь, положите сливочный сыр, влейте воду из-под пасты и перемешайте.
Добавьте пасту, цедру и сок половины лимона, поперчите и прогрейте минуту.
Подавайте с зеленью и небольшим количеством натертого творога.
Крем-суп из кабачка
Время 30 минут. Выход: 4 порции.
Ингредиенты
кабачки - 600 г;
картофель – 300 г;
лук – 1 штука;
морковь - 1 штука;
овощной или куриный бульон – 800 мл;
сливки 10-15% - 100 мл;
масло – 1 столовая ложка;
соль, перец и укроп – по вкусу.
Приготовление
Нарежьте лук, морковь, картофель и кабачки примерно одинаковыми кусочками.
Обжарьте лук и морковь в кастрюле с растительным маслом 3–4 минуты.
Разместите картофель, кабачки и бульон. Доведите до кипения и варите под крышкой 15–18 минут, пока овощи не станут мягкими.
Перебейте блендер суп до однородности, влейте сливки, посолите и прогрейте, не доводя до кипения.
Подавайте с гренками, семенами тыквы или укропом. Если суп получился слишком густым, разведите его небольшим количеством горячего бульона.