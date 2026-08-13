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Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
236
Время на прочтение
3 мин

Что приготовить из кабачков на ужин: 5 разных рецептов на каждый день

Один сезонный овощ легко превратить в пять полноценных ужинов — от быстрой сковородки до запеканки и крем-супа.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Блюда из кабачков

Блюда из кабачков / © Credits

Кабачки обладают нейтральным вкусом, поэтому хорошо сочетаются с чесноком, сыром, томатами, мясом, бобовыми и макаронными изделиями. Если хочется разнообразить сезонное меню, подборка блюд из кабачков поможет найти идею не только для ужина.

Для всех рецептов лучше брать молодые кабачки с тонкой кожурой. Большие овощи тоже подойдут, но их следует очистить от грубой кожуры и семян. Перед жаркой или запеканием нарезанные кабачки можно немного посолить и промокнуть: так готовое блюдо будет менее водянистым.

Кабачки с чесноком, соевым соусом и кунжутом.

Время 15 минут. Выход: 2 порции.

Ингредиенты

  • кабачок - 2 средние, примерно 500 г;

  • чеснок - 2 зубчика;

  • соевый соус - 2 столовые ложки;

  • масло – 1 столовая ложка;

  • кунжут - 1 чайная кровать;

  • зеленый лук - 2 пера;

  • молотый черный перец - по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте кабачки брусочками или полукружками, чеснок измельчите.

  2. Разогрейте масло в широкой сковороде и обжаривайте кабачки на сильном огне 5–7 минут, периодически перемешивая.

  3. Добавить чеснок, соевый соус и перец, прогрейте еще 2 минуты.

  4. Посыпьте кунжутом и зеленым луком.

Подавайте с рисом, булгуром или яйцом, приготовленным отдельно.

Запеканка с кабачками, творогом и томатами

Время 45 минут. Выход: 4 порции.

Ингредиенты

  • кабачки - 700 г;

  • помидоры - 300 г;

  • яйца – 3 штуки;

  • сметана - 150 г;

  • твердый сыр – 120 г;

  • чеснок – 1 зубчик;

  • масло - 1 чайная ложка;

  • соль, перец и сушеный орегано – по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте кабачки и помидоры тонкими кружочками. Кабачки посолите, оставьте на 10 минут и промокните полотенцем.

  2. Взбить яйца со сметаной, половиной натертого сыра, чесноком, перцем и орегано.

  3. Смажьте форму маслом, выложите чередующие овощи и залейте яично-творожной смесью.

  4. Посыпьте оставшимся сыром и запекайте при температуре 190 °C примерно 30 минут.

Перед нарезанием дайте запеканцы постоять 5-10 минут. К ней подходит салат из свежей зелени.

Кабачковые челноки с мясной начинкой

Время: 55 минут. Выход: 4 порции.

Ингредиенты

  • кабачки - 2 большие;

  • фарш - 400 г;

  • лук – 1 штука;

  • помидор – 1 штука;

  • твердый сыр – 100 г;

  • масло – 1 столовая ложка;

  • соль, перец и паприка – по вкусу.

Приготовление

  1. Разрежьте кабачки вдоль и извлеките часть мякоти, оставляя стенки толщиной около 1 см.

  2. Размельчите лук, мякоть кабачка и помидор. Обжарьте лук с фаршем 7–8 минут, затем добавьте овощи и специи.

  3. Наполните челноки начинкой, посыпьте сыром и выложите в форму.

  4. Налейте на дно формы 2–3 столовых ложки воды, накройте фольгой и запекайте 25 минут при 190 °C. Снимите фольгу и готовьте еще 10 минут.

Подавайте со сметаной или простым салатом из огурцов. Для постной версии фарш можно заменить готовой чечевицей, смешанной с луком и томатами.

Паста с кабачком и лимонно-творожным соусом

Время 20 минут. Выход: 2-3 порции.

Ингредиенты

  • поста - 250 г;

  • кабачок – 1 средний, примерно 250 г;

  • сливочный сыр – 100 г;

  • лимон – ½ штуки;

  • чеснок – 1 зубчик;

  • масло – 1 столовая ложка;

  • вода из-под пасты - 100 мл;

  • соль, перец и зелень – по вкусу.

Приготовление

  1. Отварите пасту в состояние al dente, оставив 100 мл воды.

  2. Нарежьте кабачок тонкими полосками или натрите на крупной терке.

  3. Обжарьте чеснок в растительном масле 30 секунд, добавьте кабачок и готовьте 4–5 минут.

  4. Убавьте огонь, положите сливочный сыр, влейте воду из-под пасты и перемешайте.

  5. Добавьте пасту, цедру и сок половины лимона, поперчите и прогрейте минуту.

Подавайте с зеленью и небольшим количеством натертого творога.

Крем-суп из кабачка

Время 30 минут. Выход: 4 порции.

Ингредиенты

  • кабачки - 600 г;

  • картофель – 300 г;

  • лук – 1 штука;

  • морковь - 1 штука;

  • овощной или куриный бульон – 800 мл;

  • сливки 10-15% - 100 мл;

  • масло – 1 столовая ложка;

  • соль, перец и укроп – по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте лук, морковь, картофель и кабачки примерно одинаковыми кусочками.

  2. Обжарьте лук и морковь в кастрюле с растительным маслом 3–4 минуты.

  3. Разместите картофель, кабачки и бульон. Доведите до кипения и варите под крышкой 15–18 минут, пока овощи не станут мягкими.

  4. Перебейте блендер суп до однородности, влейте сливки, посолите и прогрейте, не доводя до кипения.

Подавайте с гренками, семенами тыквы или укропом. Если суп получился слишком густым, разведите его небольшим количеством горячего бульона.

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