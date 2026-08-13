Что приготовить из кабачков на ужин: 5 разных рецептов на каждый день

Блюда из кабачков / © Credits

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Кабачки обладают нейтральным вкусом, поэтому хорошо сочетаются с чесноком, сыром, томатами, мясом, бобовыми и макаронными изделиями. Если хочется разнообразить сезонное меню, подборка блюд из кабачков поможет найти идею не только для ужина.

Для всех рецептов лучше брать молодые кабачки с тонкой кожурой. Большие овощи тоже подойдут, но их следует очистить от грубой кожуры и семян. Перед жаркой или запеканием нарезанные кабачки можно немного посолить и промокнуть: так готовое блюдо будет менее водянистым.

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Кабачки с чесноком, соевым соусом и кунжутом.

Время 15 минут. Выход: 2 порции.

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Ингредиенты

кабачок - 2 средние, примерно 500 г;

чеснок - 2 зубчика;

соевый соус - 2 столовые ложки;

масло – 1 столовая ложка;

кунжут - 1 чайная кровать;

зеленый лук - 2 пера;

молотый черный перец - по вкусу.

Приготовление

Нарежьте кабачки брусочками или полукружками, чеснок измельчите. Разогрейте масло в широкой сковороде и обжаривайте кабачки на сильном огне 5–7 минут, периодически перемешивая. Добавить чеснок, соевый соус и перец, прогрейте еще 2 минуты. Посыпьте кунжутом и зеленым луком.

Подавайте с рисом, булгуром или яйцом, приготовленным отдельно.

Запеканка с кабачками, творогом и томатами

Время 45 минут. Выход: 4 порции.

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Ингредиенты

кабачки - 700 г;

помидоры - 300 г;

яйца – 3 штуки;

сметана - 150 г;

твердый сыр – 120 г;

чеснок – 1 зубчик;

масло - 1 чайная ложка;

соль, перец и сушеный орегано – по вкусу.

Приготовление

Нарежьте кабачки и помидоры тонкими кружочками. Кабачки посолите, оставьте на 10 минут и промокните полотенцем. Взбить яйца со сметаной, половиной натертого сыра, чесноком, перцем и орегано. Смажьте форму маслом, выложите чередующие овощи и залейте яично-творожной смесью. Посыпьте оставшимся сыром и запекайте при температуре 190 °C примерно 30 минут.

Перед нарезанием дайте запеканцы постоять 5-10 минут. К ней подходит салат из свежей зелени.

Кабачковые челноки с мясной начинкой

Время: 55 минут. Выход: 4 порции.

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Ингредиенты

кабачки - 2 большие;

фарш - 400 г;

лук – 1 штука;

помидор – 1 штука;

твердый сыр – 100 г;

масло – 1 столовая ложка;

соль, перец и паприка – по вкусу.

Приготовление

Разрежьте кабачки вдоль и извлеките часть мякоти, оставляя стенки толщиной около 1 см. Размельчите лук, мякоть кабачка и помидор. Обжарьте лук с фаршем 7–8 минут, затем добавьте овощи и специи. Наполните челноки начинкой, посыпьте сыром и выложите в форму. Налейте на дно формы 2–3 столовых ложки воды, накройте фольгой и запекайте 25 минут при 190 °C. Снимите фольгу и готовьте еще 10 минут.

Подавайте со сметаной или простым салатом из огурцов. Для постной версии фарш можно заменить готовой чечевицей, смешанной с луком и томатами.

Паста с кабачком и лимонно-творожным соусом

Время 20 минут. Выход: 2-3 порции.

Ингредиенты

поста - 250 г;

кабачок – 1 средний, примерно 250 г;

сливочный сыр – 100 г;

лимон – ½ штуки;

чеснок – 1 зубчик;

масло – 1 столовая ложка;

вода из-под пасты - 100 мл;

соль, перец и зелень – по вкусу.

Приготовление

Отварите пасту в состояние al dente, оставив 100 мл воды. Нарежьте кабачок тонкими полосками или натрите на крупной терке. Обжарьте чеснок в растительном масле 30 секунд, добавьте кабачок и готовьте 4–5 минут. Убавьте огонь, положите сливочный сыр, влейте воду из-под пасты и перемешайте. Добавьте пасту, цедру и сок половины лимона, поперчите и прогрейте минуту.

Подавайте с зеленью и небольшим количеством натертого творога.

Крем-суп из кабачка

Время 30 минут. Выход: 4 порции.

Ингредиенты

кабачки - 600 г;

картофель – 300 г;

лук – 1 штука;

морковь - 1 штука;

овощной или куриный бульон – 800 мл;

сливки 10-15% - 100 мл;

масло – 1 столовая ложка;

соль, перец и укроп – по вкусу.

Приготовление

Нарежьте лук, морковь, картофель и кабачки примерно одинаковыми кусочками. Обжарьте лук и морковь в кастрюле с растительным маслом 3–4 минуты. Разместите картофель, кабачки и бульон. Доведите до кипения и варите под крышкой 15–18 минут, пока овощи не станут мягкими. Перебейте блендер суп до однородности, влейте сливки, посолите и прогрейте, не доводя до кипения.

Подавайте с гренками, семенами тыквы или укропом. Если суп получился слишком густым, разведите его небольшим количеством горячего бульона.

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