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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
3 хв

Що приготувати з кабачків на вечерю: 5 різних рецептів на кожен день

Один сезонний овоч легко перетворити на п’ять повноцінних вечерь — від швидкої сковорідки до запіканки й крем-супу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Страва з кабачків

Страва з кабачків / © Credits

Кабачки мають нейтральний смак, тому добре поєднуються з часником, сиром, томатами, м’ясом, бобовими та макаронними виробами. Якщо хочеться урізноманітнити сезонне меню, добірка страв із кабачків допоможе знайти ідею не лише для вечері.

Для всіх рецептів краще брати молоді кабачки з тонкою шкіркою. Великі овочі теж підійдуть, але їх варто очистити від грубої шкірки та насіння. Перед смаженням або запіканням нарізані кабачки можна трішки посолити й промокнути: так готова страва буде менш водянистою.

Кабачки з часником, соєвим соусом і кунжутом

Час: 15 хвилин. Вихід: 2 порції.

Інгредієнти

  • кабачок — 2 середні, приблизно 500 г;

  • часник — 2 зубчики;

  • соєвий соус — 2 столові ложки;

  • олія — 1 столова ложка;

  • кунжут — 1 чайна ложка;

  • зелена цибуля — 2 пера;

  • мелений чорний перець — до смаку.

Приготування

  1. Наріжте кабачки брусочками або півкружальцями, часник подрібніть.

  2. Розігрійте олію у широкій сковороді та обсмажуйте кабачки на сильному вогні 5–7 хвилин, періодично перемішуючи.

  3. Додайте часник, соєвий соус і перець, прогрійте ще 2 хвилини.

  4. Посипте кунжутом і зеленою цибулею.

Подавайте з рисом, булгуром або яйцем, приготованим окремо.

Запіканка з кабачками, сиром і томатами

Час: 45 хвилин. Вихід: 4 порції.

Інгредієнти

  • кабачки — 700 г;

  • помідори — 300 г;

  • яйця — 3 штуки;

  • сметана — 150 г;

  • твердий сир — 120 г;

  • часник — 1 зубчик;

  • олія — 1 чайна ложка;

  • сіль, перець і сушений орегано — до смаку.

Приготування

  1. Наріжте кабачки й помідори тонкими кружальцями. Кабачки посоліть, залиште на 10 хвилин і промокніть рушником.

  2. Збийте яйця зі сметаною, половиною натертого сиру, часником, перцем та орегано.

  3. Змастіть форму олією, викладіть овочі чергуючи та залийте яєчно-сирною сумішшю.

  4. Посипте рештою сиру й запікайте за температури 190 °C приблизно 30 хвилин.

Перед нарізанням дайте запіканці постояти 5–10 хвилин. До неї пасує салат зі свіжої зелені.

Кабачкові човники з м’ясною начинкою

Час: 55 хвилин. Вихід: 4 порції.

Інгредієнти

  • кабачки — 2 великі;

  • фарш — 400 г;

  • цибуля — 1 штука;

  • помідор — 1 штука;

  • твердий сир — 100 г;

  • олія — 1 столова ложка;

  • сіль, перець і паприка — до смаку.

Приготування

  1. Розріжте кабачки вздовж і вийміть частину м’якоті, залишаючи стінки завтовшки близько 1 см.

  2. Подрібніть цибулю, м’якоть кабачка й помідор. Обсмажте цибулю з фаршем 7–8 хвилин, потім додайте овочі та спеції.

  3. Наповніть човники начинкою, посипте сиром і викладіть у форму.

  4. Налийте на дно форми 2–3 столові ложки води, накрийте фольгою та запікайте 25 хвилин за 190 °C. Зніміть фольгу й готуйте ще 10 хвилин.

Подавайте зі сметаною або простим салатом із огірків. Для пісної версії фарш можна замінити готовою сочевицею, змішаною з цибулею та томатами.

Паста з кабачком і лимонно-сирним соусом

Час: 20 хвилин. Вихід: 2–3 порції.

Інгредієнти

  • паста — 250 г;

  • кабачок — 1 середній, приблизно 250 г;

  • вершковий сир — 100 г;

  • лимон — ½ штуки;

  • часник — 1 зубчик;

  • олія — 1 столова ложка;

  • вода з-під пасти — 100 мл;

  • сіль, перець і зелень — до смаку.

Приготування

  1. Відваріть пасту до стану al dente, залишивши 100 мл води.

  2. Наріжте кабачок тонкими смужками або натріть на крупній тертці.

  3. Обсмажте часник в олії 30 секунд, додайте кабачок і готуйте 4–5 хвилин.

  4. Зменште вогонь, покладіть вершковий сир, влийте воду з-під пасти та перемішайте.

  5. Додайте пасту, цедру й сік половини лимона, поперчіть і прогрійте ще хвилину.

Подавайте із зеленню та невеликою кількістю натертого сиру.

Крем-суп із кабачка

Час: 30 хвилин. Вихід: 4 порції.

Інгредієнти

  • кабачки — 600 г;

  • картопля — 300 г;

  • цибуля — 1 штука;

  • морква — 1 штука;

  • овочевий або курячий бульйон — 800 мл;

  • вершки 10–15% — 100 мл;

  • олія — 1 столова ложка;

  • сіль, перець і кріп — до смаку.

Приготування

  1. Наріжте цибулю, моркву, картоплю та кабачки приблизно однаковими шматочками.

  2. Обсмажте цибулю й моркву в каструлі з олією 3–4 хвилини.

  3. Додайте картоплю, кабачки та бульйон. Доведіть до кипіння й варіть під кришкою 15–18 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.

  4. Перебийте суп блендером до однорідності, влийте вершки, посоліть і прогрійте, не доводячи до кипіння.

Подавайте з грінками, насінням гарбуза або кропом. Якщо суп вийшов надто густим, розведіть його невеликою кількістю гарячого бульйону.

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