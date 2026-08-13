- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 156
- Час на прочитання
- 3 хв
Що приготувати з кабачків на вечерю: 5 різних рецептів на кожен день
Один сезонний овоч легко перетворити на п’ять повноцінних вечерь — від швидкої сковорідки до запіканки й крем-супу.
Кабачки мають нейтральний смак, тому добре поєднуються з часником, сиром, томатами, м’ясом, бобовими та макаронними виробами. Якщо хочеться урізноманітнити сезонне меню, добірка страв із кабачків допоможе знайти ідею не лише для вечері.
Для всіх рецептів краще брати молоді кабачки з тонкою шкіркою. Великі овочі теж підійдуть, але їх варто очистити від грубої шкірки та насіння. Перед смаженням або запіканням нарізані кабачки можна трішки посолити й промокнути: так готова страва буде менш водянистою.
Кабачки з часником, соєвим соусом і кунжутом
Час: 15 хвилин. Вихід: 2 порції.
Інгредієнти
кабачок — 2 середні, приблизно 500 г;
часник — 2 зубчики;
соєвий соус — 2 столові ложки;
олія — 1 столова ложка;
кунжут — 1 чайна ложка;
зелена цибуля — 2 пера;
мелений чорний перець — до смаку.
Приготування
Наріжте кабачки брусочками або півкружальцями, часник подрібніть.
Розігрійте олію у широкій сковороді та обсмажуйте кабачки на сильному вогні 5–7 хвилин, періодично перемішуючи.
Додайте часник, соєвий соус і перець, прогрійте ще 2 хвилини.
Посипте кунжутом і зеленою цибулею.
Подавайте з рисом, булгуром або яйцем, приготованим окремо.
Запіканка з кабачками, сиром і томатами
Час: 45 хвилин. Вихід: 4 порції.
Інгредієнти
кабачки — 700 г;
помідори — 300 г;
яйця — 3 штуки;
сметана — 150 г;
твердий сир — 120 г;
часник — 1 зубчик;
олія — 1 чайна ложка;
сіль, перець і сушений орегано — до смаку.
Приготування
Наріжте кабачки й помідори тонкими кружальцями. Кабачки посоліть, залиште на 10 хвилин і промокніть рушником.
Збийте яйця зі сметаною, половиною натертого сиру, часником, перцем та орегано.
Змастіть форму олією, викладіть овочі чергуючи та залийте яєчно-сирною сумішшю.
Посипте рештою сиру й запікайте за температури 190 °C приблизно 30 хвилин.
Перед нарізанням дайте запіканці постояти 5–10 хвилин. До неї пасує салат зі свіжої зелені.
Кабачкові човники з м’ясною начинкою
Час: 55 хвилин. Вихід: 4 порції.
Інгредієнти
кабачки — 2 великі;
фарш — 400 г;
цибуля — 1 штука;
помідор — 1 штука;
твердий сир — 100 г;
олія — 1 столова ложка;
сіль, перець і паприка — до смаку.
Приготування
Розріжте кабачки вздовж і вийміть частину м’якоті, залишаючи стінки завтовшки близько 1 см.
Подрібніть цибулю, м’якоть кабачка й помідор. Обсмажте цибулю з фаршем 7–8 хвилин, потім додайте овочі та спеції.
Наповніть човники начинкою, посипте сиром і викладіть у форму.
Налийте на дно форми 2–3 столові ложки води, накрийте фольгою та запікайте 25 хвилин за 190 °C. Зніміть фольгу й готуйте ще 10 хвилин.
Подавайте зі сметаною або простим салатом із огірків. Для пісної версії фарш можна замінити готовою сочевицею, змішаною з цибулею та томатами.
Паста з кабачком і лимонно-сирним соусом
Час: 20 хвилин. Вихід: 2–3 порції.
Інгредієнти
паста — 250 г;
кабачок — 1 середній, приблизно 250 г;
вершковий сир — 100 г;
лимон — ½ штуки;
часник — 1 зубчик;
олія — 1 столова ложка;
вода з-під пасти — 100 мл;
сіль, перець і зелень — до смаку.
Приготування
Відваріть пасту до стану al dente, залишивши 100 мл води.
Наріжте кабачок тонкими смужками або натріть на крупній тертці.
Обсмажте часник в олії 30 секунд, додайте кабачок і готуйте 4–5 хвилин.
Зменште вогонь, покладіть вершковий сир, влийте воду з-під пасти та перемішайте.
Додайте пасту, цедру й сік половини лимона, поперчіть і прогрійте ще хвилину.
Подавайте із зеленню та невеликою кількістю натертого сиру.
Крем-суп із кабачка
Час: 30 хвилин. Вихід: 4 порції.
Інгредієнти
кабачки — 600 г;
картопля — 300 г;
цибуля — 1 штука;
морква — 1 штука;
овочевий або курячий бульйон — 800 мл;
вершки 10–15% — 100 мл;
олія — 1 столова ложка;
сіль, перець і кріп — до смаку.
Приготування
Наріжте цибулю, моркву, картоплю та кабачки приблизно однаковими шматочками.
Обсмажте цибулю й моркву в каструлі з олією 3–4 хвилини.
Додайте картоплю, кабачки та бульйон. Доведіть до кипіння й варіть під кришкою 15–18 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
Перебийте суп блендером до однорідності, влийте вершки, посоліть і прогрійте, не доводячи до кипіння.
Подавайте з грінками, насінням гарбуза або кропом. Якщо суп вийшов надто густим, розведіть його невеликою кількістю гарячого бульйону.