Як замаринувати кабачки на зиму: рецепти смачних салатів, які оцінить вся родина

Як замаринувати кабачки на зиму / © Credits

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Сезон кабачків — саме час зробити домашні запаси на холодну пору року. Окрім звичної ікри та заморожених овочів, із молодих плодів можна приготувати ароматні мариновані салати. Вони добре поєднуються з м’ясом, картоплею та кашами, а також можуть стати самостійною закускою.

Для маринованих кабачків потрібно користуватися перевіреними рецептами з визначеними пропорціями кислоти. Про два із них — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

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Мариновані кабачки з цибулею — хрустка закуска

Цей варіант нагадує популярні салати в стилі «bread-and-butter»: овочі виходять ароматними, з приємним кисло-солодким смаком. За основу беремо перевірений рецепт маринованих кабачків із цибулею, гірчичним насінням, селерою та куркумою. Оригінальна рецептура розрахована приблизно на 8–9 банок.

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Інгредієнти

16 чашок нарізаних молодих кабачків;

4 чашки тонко нарізаної цибулі;

½ чашки солі;

4 чашки білого оцту з кислотністю 5%;

2 чашки цукру;

4 ст. л. насіння гірчиці;

2 ст. л. насіння селери;

2 ч. л. меленої куркуми.

Як приготувати

Кабачки та цибулю наріжте тонкими скибочками. Перекладіть овочі у велику ємність, залийте водою та додайте сіль. Залиште приблизно на дві години, після чого добре злийте рідину. В окремій каструлі змішайте оцет, цукор, насіння гірчиці, насіння селери та куркуму. Доведіть маринад до кипіння. Додайте кабачки з цибулею та варіть близько п’яти хвилин. Овочі повинні прогрітися, але не перетворитися на м’яку кашу. Гарячу суміш розкладіть у підготовлені банки, залишаючи близько 1,3 см вільного простору до краю. Важливо, щоб маринад покривав овочі. Закрийте банки кришками та обробіть у киплячій водяній бані.

Кабачковий салат із цибулею та спеціями

Якщо хочеться не просто нарізаних овочів, а густішої закуски, зверніть увагу на кабачковий реліш. Його можна подавати до м’яса, сосисок, бутербродів або використовувати як пікантну добавку до гарнірів.

Інгредієнти

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1,8 кг свіжих кабачків;

½ чашки подрібненої солодкої цибулі;

2 чашки яблучного оцту з кислотністю 5%;

2 ¼ чашки цукру;

2 ч. л. насіння селери;

2 ч. л. куркуми;

4 ч. л. насіння гірчиці.

Приготування

Кабачки добре промийте, обріжте кінчики та подрібніть. Для більш однорідної консистенції можна скористатися кухонним комбайном, хоча підійде й звичайна тертка. Цибулю очистіть та дрібно наріжте. В окремій каструлі змішайте оцет, цукор і спеції. Доведіть суміш до кипіння, а потім обережно додайте кабачки та цибулю. Проваріть овочі приблизно п’ять хвилин, регулярно перемішуючи. Гарячий реліш розкладіть у банки, залишаючи близько 1,3 см вільного простору. Протріть шийки ємностей і закрийте кришками. Обробіть в киплячій водяній бані протягом 15 хвилин.

Важливі правила консервування кабачків

Кабачки належать до овочів із низькою кислотністю. Через це звичайне консервування нарізаних або кубикованих плодів без додаткового підкислення не вважається безпечним методом.

Що особливо важливо:

використовуйте свіжі, щільні овочі без ознак псування;

для маринаду беріть оцет із зазначеною кислотністю 5%, якщо саме його передбачає рецепт;

не зменшуйте кількість оцту та не збільшуйте частку овочів на власний розсуд;

дотримуйтеся зазначеного об’єму вільного простору в банці;

використовуйте рекомендований час водяної бані;

не використовуйте залишки маринаду, який уже контактував з овочами, для нової партії — після контакту з продуктами його кислотність змінюється.

Які кабачки краще брати для маринування

Для салатів бажано вибирати молоді плоди з тонкою шкіркою та невеликим насінням. Вони краще тримають форму й мають ніжнішу текстуру.

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Переспілі великі кабачки теж можна використати для релішу або подрібнених закусок, але для скибочок краще обирати молоді та щільні овочі. Саме якість сировини значною мірою визначає текстуру готової консервації.

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