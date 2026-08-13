Доплата до пенсії до 40%: хто з українців має право на надбавку 2026 року

Пенсія

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Деякі категорії пенсіонерів в Україні можуть отримувати надбавку до пенсії розміром 35-40 відсотків без застосування щорічної індексації. Кому призначають таку доплату і скільки вона складає у 2026 році.

Про це повідомляє сайт управління Пенсійного фонду у Тернопільській області.

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Хто має право на надбавку

Порядок призначення такої надбавки визначає Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною».

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Головні претенденти на доплату — багатодітні матері, які народили або усиновили та виховали до шестирічного віку щонайменше п’ятьох дітей.

Умови призначення виплати мають такі особливості:

у визначених законом випадках надбавку можуть призначити й батькові, якщо саме він виховував дітей;

під час визначення права на виплату враховують і усиновлених дітей;

доплату нараховують додатково до основної пенсії — незалежно від того, чи отримує особа пенсію за віком, за інвалідністю, за вислугою років чи у зв’язку з втратою годувальника.

Розміри виплат 2026 року

Розмір надбавки залежить від кількості дітей та поточного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.

Для батьків, які виховали п’ятьох дітей, доплата становить 35 відсотків, тобто 908 гривень на місяць. За кожну наступну дитину сума зростає:

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за п’ятьох дітей — 35 відсотків, або 908 гривень;

за шістьох дітей — 36 відсотків, або 934 гривні;

за сімох дітей — 37 відсотків, або 960 гривень;

за вісьмох дітей — 38 відсотків, або 986 гривень;

за дев’ятьох дітей — 39 відсотків, або 1 012 гривень;

за десятьох і більше дітей — 40 відсотків, або 1 038 гривень.

Оскільки виплата прив’язана до прожиткового мінімуму, при його перегляді сума надбавки перераховується автоматично.

Що буде з надбавкою після смерті людини

У передбачених законом випадках цю надбавку можуть врахувати під час призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Якщо право на таку пенсію має один непрацездатний член сім’ї, йому додатково нараховують 70 відсотків від надбавки, яку отримував померлий пенсіонер. Якщо таких членів сім’ї двоє або більше, враховують 90 відсотків відповідної доплати.

Раніше ми писали про те, що деякі українці мають право на додаткову виплату у серпні. До Дня Незалежності України відразу кілька категорій громадян отримають одноразові доплати до пенсії — до 3 100 грн.

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