Пенсія під загрозою через помилку в трудовій: як українцям повернути стаж

Пенсія. / © УНІАН

Реклама

Розмір пенсії в Україні безпосередньо залежить від страхового стажу. Якщо людині не вистачає необхідної кількості років, вона може залишитися без пенсійних виплат. Втім, іноді окремі періоди роботи не потрапляють до страхового стажу.

Про це повідомили у Пенсійному фонді.

Реклама

У ПФУ наголошують, що існують різні нюанси, через які частину відпрацьованого періоду можуть не врахувати під час призначення пенсії.

Реклама

Період страхового стажу не зарахують, якщо:

запис у трудовій книжці має помилку;

відсутня сплата страхових внесків за певний період;

роботодавець сплатив внески за неповний місяць.

«У такому випадку місяць не зараховується або зараховується лише за ту кількість днів за яку здійснена сплата», — пояснили у Пенсійному фонді.

Як відновити стаж?

Щоб відповідний період зарахували до страхового стажу, людині необхідно звернутися до роботодавця, аби виправити помилки або подати уточнену звітність.

Якщо підприємство, де було місце роботи, вже припинило діяльність, потрібно звернутися до архівної установи або його правонаступника.

Реклама

У ПФУ наголошують, що подібний порядок діє і щодо документів про освіту. У такому разі слід звертатися до відповідного навчального закладу. Якщо він розташований на тимчасово окупованій території — до Міністерства освіти і науки.

Пенсії в Україні — останні новини

Наразі в Україні пенсіонерам готують масштабні перевірки. Декому доведеться додатково підтвердити своє право на виплати, бо у разі ненадання необхідних документів це може позначитися на подальшому нарахуванні пенсій. Зокрема, під час перевірок статусу можуть знадобитися документи, що підтвердять страховий стаж.

Зауважимо, що пенсія у 60 років доступна не всім. Законодавством чітко розмежовано вимоги щодо наявності страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років. Набутий стаж оцінюється суворо на дату досягнення особою відповідного віку.

Новини партнерів