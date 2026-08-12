Нова зброя для Путіна: КНДР запустила балістику в бік Східного моря, до чого тут війна в Україні

Запуск ракети в КНДР / Ілюстративне фото / © Associated Press

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Північна Корея 12 серпня здійснила запуск балістичної ракети у бік Східного моря на тлі підготовки до спільних військових навчань США та Південної Кореї. Експерти також вважають, що це може бути випробуванням модернізованого озброєння КНДР для його подальшого експорту до Росії.

Про це повідомили Yonhap та South China Morning Post.

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Запуск балістики з КНДР — подробиці

Об’єднаний комітет начальників штабів заявив, що близько 6:00 зафіксував запуск ракети з району Вонсана на східному узбережжі Північної Кореї. Південнокорейські військові посилили спостереження та рівень готовності, не виключаючи нових ракетних запусків із боку Пхеньяна.

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«Південна Корея, США та Японія підтримують повну готовність, тісно обмінюючись інформацією щодо запуску Північною Кореєю балістичної ракети», — йдеться у заяві.

Цей запуск стався через шість днів після попереднього випробування. Минулого четверга КНДР запустила в напрямку Східного моря ракету малої дальності, як її класифікували військові Південної Кореї.

Новий запуск відбувся напередодні щорічних спільних військових навчань Південної Кореї та США, які мають розпочатися наступного тижня. Пхеньян регулярно засуджує такі маневри, називаючи їх підготовкою до війни, та у відповідь проводить власні випробування озброєнь.

Запуск ракети може бути пов’язаний з постачаннями до РФ

Останнє випробування може бути перевіркою вдосконаленої ракети, яку Північна Корея потенційно готує для експорту до Росії. Експерти вважають, що війна в Україні створює для Пхеньяна додаткові можливості для випробування та модернізації його ракетних систем.

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На озброєнні КНДР перебувають балістичні ракети малої дальності KN-23, відомі також як Hwasong-11Ga. Їхня максимальна дальність польоту оцінюється приблизно у 700-800 км.

У жовтні минулого року Пхеньян представив на військовій виставці ракету Hwasong-11MA — гіперзвукову систему малої дальності, створену за зразком російського комплексу «Іскандер-М». Її випробування відбулося того ж місяця. Ракета здатна виконувати маневр під час кінцевої фази польоту — так званий «підйом», коли траєкторія змінюється безпосередньо перед ударом. Така особливість може ускладнювати роботу радарів протиракетної оборони та підвищувати шанси ракети уникнути перехоплення.

«З огляду на зростальну потребу Росії у зв’язку з війною в Україні, це може бути випробуванням для вдосконалення наявних ракет або розробки нового типу ракети», — сказав старший науковий співробітник Корейського інституту національного об’єднання (KINU) Чо Хан Бом.

Випробування ракети перед передаванням РФ — експерти назвали причини

Президент України Володимир Зеленський 11 серпня заявив, що Росія продовжує отримувати від Північної Кореї військову допомогу для ведення війни проти його держави. Під час нічної атаки на Запоріжжя російські війська застосували північнокорейські балістичні ракети. Внаслідок удару загинули семеро працівників металургійного підприємства.

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Крім того, повідомляється про розгортання підрозділу північнокорейських балістичних ракет у Воронезькій області РФ, що межує з Луганською областю України. За оцінками, він може мати шість пускових установок і близько 120 балістичних ракет.

Професор Університету північнокорейських досліджень Ян Му Джин вважає, що випробування ракети КНДР 12 серпня могло бути продовженням після, ймовірно, невдалого попереднього запуску. Експерт припустив, що випробування могло мати одразу кілька завдань.

«Воно може бути спрямоване на вдосконалення тактичної балістичної ракети для експорту до Росії або на випробування модернізованої версії серії Hwasong-11», — сказав Ян.

За його словами, запуск також міг бути пов’язаний із ситуацією на фронті. Йдеться, зокрема, про активізацію російських ракетних ударів по Україні та заклики до Пхеньяна відправити Москві додаткові війська.

Ще одним напрямком для КНДР може бути накопичення технологічного досвіду для створення балістичних ракет підводного базування. Пхеньян будує новий атомний підводний човен і готується до випробувань запуску ракет із підводного носія.

Реакція Північної Кореї на військові кроки Японії

Ян також звернув увагу на те, що запуск відбувся приблизно через тиждень після заяви Кім Йо Чжон — сестри лідера КНДР Кім Чен Ина. Вона попереджала про можливу військову відповідь Пхеньяна на випробування Японією далекобійних крилатих ракет та інше посилення її військового потенціалу.

30 липня японський есмінець Aegis JS Chokai вперше здійснив запуск американської крилатої ракети Tomahawk у Тихому океані за підтримки ВМС США.

Кім Йо Чжон розкритикувала це випробування, а також участь Японії у спільних військових навчаннях під керівництвом США на Філіппінах у травні. Вона заявила, що набуття Японією можливостей для превентивного удару «увійшло у стадію практичної реалізації». Крім того, Кім звинуватила США у сприянні нарощуванню військового потенціалу Японії.

Старший науковий співробітник Корейського інституту національного об’єднання (KINU) Хон Мін зазначив, що дальність польоту ракети, запущеної 12 серпня, приблизно відповідає відстані між Вонсаном і японським портом Сасебо, де розміщена військова база США. Сасебо має стати пунктом базування Групи готовності морської піхоти та є важливим логістичним центром для американських підкріплень, які в разі надзвичайної ситуації можуть бути направлені на Корейський півострів. Крім того, саме цей порт є місцем базування есмінця JS Chokai.

«Запуск міг бути сигналом протесту проти військових кроків Японії», — сказав Хон.

Він додав, що збільшення дальності ракети приблизно до 1000 км за рахунок планерної фази польоту потенційно дозволило б їй досягати значної частини південно-західного Кюсю, а також районів Японії, де розташовані американські військові об’єкти.

Старший аналітик Korea Defence Network Лі Іль У припустив, що Північна Корея могла перевіряти нещодавно виготовлені ракети KN-23 перед їхнім передаванням до Росії.

«Північ, можливо, оцінює характеристики ракети з новими боєголовками та перевіряє точність нових систем наведення», — сказав він.

За словами Лі, протягом останніх кількох років за допомогою Росії КНДР суттєво покращила показник кругового ймовірного відхилення — характеристику, яка використовується для оцінки точності ракет.

«Найбільше занепокоєння викликає те, що під час війни Північна Корея набуває досвіду подолання американських систем протиракетної оборони, які також розгорнуті в Південній Кореї», — сказав він.

Експерти також не виключають, що запуск міг бути демонстрацією сили напередодні спільних військових навчань Південної Кореї та США Ulchi Freedom Shield. Вони заплановані на 17-27 серпня. Північна Корея традиційно різко виступає проти цих маневрів, називаючи Ulchi «навчаннями для вторгнення». У відповідь Пхеньян регулярно проводить військові провокації, зокрема здійснює запуски балістичних ракет.

Нагадаємо, за даними ISW та української розвідки, КНДР передала Росії понад 100 балістичних ракет та направила до Воронезької області спецпідрозділ чисельністю близько 90 військових для їхнього обслуговування. Загалом Пхеньян уже передав Москві до 160 ракет (включно з KN-23/24). Це дозволить РФ наростити інтенсивність ударів та економити власні ресурси. Крім того, північнокорейські військові отримують в Україні реальний бойовий досвід, що створює нові довгострокові загрози безпеці.

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