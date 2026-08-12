Трампа будять кнопкою-шокером?: вірусне відео породило нову конспірологічну теорію

Джеймі Франклін, Дональд Трамп та Роберт Ф. Кеннеді-молодший / © Associated Press

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У соцмережах стрімко набирає популярності кумедна теорія змови навколо президента США Дональда Трампа. Користувачі помітили на відео з Овального кабінету жінку позаду політика, яка нібито натискає приховану кнопку, щоб розбудити його під час виступу.

Про це пише Boredpanda.

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10 серпня Трамп перебував за столом Резолют під час заходу, присвяченого дитячій вакцинації та дослідженням аутизму. У цей момент директор Національних інститутів здоров’я доктор Джей Бхаттачар’я виступав із промовою.

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Під час виступу Трамп, схоже, на кілька секунд заплющив очі та опустив голову. Позаду нього стояла жінка, поклавши руку на живіт. Згодом вона, як здалося користувачам соцмереж, трохи сильніше притиснула руку до живота або натиснула на певну ділянку. Майже одразу після цього президент США розплющив очі та випростався.

Жінкою на відео виявилася Джеймі Франклін — консервативна активістка, медіапідприємиця та засновниця видання The Conservateur, яка раніше працювала в адміністрації Трампа.

Цього епізоду виявилося достатньо, щоб відео почало стрімко поширюватися в Інтернеті.

Фрагмент швидко розлетівся соцмережею X і, за повідомленнями, зібрав понад 7 млн переглядів. Користувачі почали жартувати, що жінка нібито має секретну кнопку, яка змушує Трампа прокидатися. У Мережі їй навіть дали прізвисько The Zapper («Шокерка»).

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«Уявіть, що ви роками говорили про „Сонного Джо Байдена“, а потім робите це щоразу, коли вам доводиться слухати, як хтось інший говорить протягом 5 хвилин», — написав один з користувачів X.

«Я люблю хороші теорії змови не менше за інших, але якщо вам потрібен „шокер“, то чому б не тримати цю людину подалі від камер, щоб вона стежила за відеотрансляцією і знала, коли потрібно „шокувати“, замість того, щоб хтось робив це безпосередньо на майданчику?» — написав інший користувач.

Дата публікації 11:06, 12.08.26 Кількість переглядів 10 Відео з Трампом породило теорію про те, що його будять спеціальною кнопкою

Нагадаємо, раніше Трамп задрімав під час національного молебню в США, що зафіксували на відео очевидці. Його дружина Меланія намагалася врятувати ситуацію та зупинити чоловіка уїдливим поглядом, проте той не звернув уваги на її знаки.

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