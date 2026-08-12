"Була загроза": Трамп вперше прокоментував свою евакуацію у вантажівці з їжею з Туреччини

Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що під час перебування в Туреччині таємно змінив літак за вказівкою Секретної служби США. Водночас він зазначив, що літак, яким зрештою летів сам, був навіть більш вразливим, ніж Air Force One.

Про це пише Reuters.

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Після саміту НАТО в Анкарі Трампа перевели з Air Force One на інший військовий літак за допомогою вантажівки для кейтерингу. За повідомленнями американських ЗМІ, ця незвичайна операція була частиною заходів безпеки через загрозу замаху з боку Ірану.

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Білий дім не повідомляв про зміну літака, і вона залишалася таємницею, доки в понеділок про це вперше не написала The Washington Post. Деякі медіакоментатори поставили під сумнів, чи не створила ця операція додаткову небезпеку для помічників Трампа та журналістів, які залишилися на борту літака, що мав створювати враження присутності президента.

«Насправді я думаю, що літак, яким я летів, був у більшій небезпеці. Думаю, він був більш уразливим, тому що саме цей літак, як на мене, з більшою ймовірністю могли атакувати», — сказав Трамп журналістам у вівторок.

Після того як у соцмережах почали з'являтися меми про те, що Трамп нібито ховався у вантажівці для кейтерингу, президент, який дуже уважно ставиться до свого публічного образу та часто поширює меми, що зображують його сміливим і рішучим лідером, заявив, що просто виконував вказівки Секретної служби — відомства, яке відповідає за його охорону.

«Ну, це рішення Секретної служби. Я просто роблю те, що вони вважають за потрібне. Тож я керуюся вказівками Секретної служби та військових», — сказав Трамп.

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За його словами, причиною стала певна загроза.

«Я так розумію, була якась загроза. Я особливо не розпитував про це. Мені надходить багато погроз», — заявив Трамп.

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На той момент Білий дім повідомляв, що президент летить із Туреччини до Великої Британії на борту Air Force One. Однак, за словами джерел The Washington Post, яких видання цитувало в понеділок, одразу після посадки на борт Трамп таємно залишив літак через вантажівку для кейтерингу й пересів на інший літак, яким і продовжив політ до Великої Британії.

До Анкари на саміт НАТО Трамп прибув на новому літаку, подарованому Катаром і модернізованому спеціально для використання як президентського борту. Проте несподівано він оголосив, що залишатиме Туреччину на старішому Air Force One. Це рішення одразу викликало запитання щодо безпеки нового літака.

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Поїздка на саміт НАТО стала першим міжнародним рейсом нового літака, швидка модернізація якого вже викликала запитання щодо його вартості та безпеки. Візит відбувався на тлі загострення бойових дій із Іраном, який має спільний кордон із Туреччиною.

Нагадаємо, Трампа таємно вивезли з Туреччини на іншому військовому літаку через загрозу замаху з боку Ірану. Після саміту НАТО він залишив Air Force One через вантажівку з кейтерингом і пересів на менший літак C-32A. Тим часом Air Force One із журналістами та частиною співробітників Білого дому полетів далі без президента, фактично виконуючи роль «літака-приманки». Про справжній маршрут Трампа Білий дім тривалий час не повідомляв.

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