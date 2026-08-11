Броньовані гольф-кари та ППО: чому гру Трампа охороняють як повноцінну військову операцію

Президент США Дональд Трамп / © Reuters

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Президента США Дональда Трампа під час його улюбленої гри в гольф відтепер захищають справжні армійські системи протиповітряної оборони. Безпрецедентні заходи безпеки запровадили через різке зростання кількості замахів та серйозні погрози з боку Ірану.

Про використання цих потужних військових комплексів під час спортивних турнірів детально повідомляє The War Zone.

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Зенітний щит Avenger над полем

Нещодавно під час фінального раунду турніру LIV Golf у Нью-Джерсі територію гольф-клубу охороняв зенітно-ракетний комплекс Avenger на базі HMMWV та сучасний радар AN/MPQ-64 Sentinel. Білий дім офіційно підтвердив присутність цих армійських засобів протиповітряної оборони малої дальності, які оперативно підпорядковуються військовому командуванню NORAD. Загроза з повітря була настільки серйозною, що винищувачі F-16 навіть перехопили два невеликі приватні літаки, які випадково порушили закритий повітряний простір.

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«Я зовсім не хвилююся через ворожі ракети та дрони, адже наші військові тримають усе під абсолютним контролем», — оптимістично пожартував Трамп під час спілкування із солдатами на тлі зенітних установок.

Сама система Avenger є високоефективним засобом ближнього захисту, який використовує ракети Stinger із тепловим наведенням для миттєвого знищення цілей. Ця техніка була спеціально модернізована для боротьби із сучасними безпілотниками та крилатими ракетами. Цікаво, що подібні комплекси вже давно довели свою надійність, адже один із них цілодобово чергує на даху поблизу Білого дому ще після терактів одинадцятого вересня.

Іранський слід та загроза з повітря

Стрімке поширення технологій безпілотників, зокрема FPV-дронів та апаратів з оптоволоконним керуванням, становить величезну небезпеку для перших осіб держави на відкритому просторі. Оскільки Іран є ключовим користувачем та розповсюджувачем цієї смертоносної зброї, іранські погрози помститися Трампу за ліквідацію генерала Касема Сулеймані у 2020 році сприймаються максимально серйозно. Тоді на офіційній сторінці аятоли Алі Хаменеї навіть публікували зображення безпілотника, який нібито націлився на політика просто під час його гри в гольф.

Ситуація ще більше загострилася після того, як сам Хаменеї загинув наприкінці лютого внаслідок масштабної військової операції Epic Fury. Через ці безпрецедентні геополітичні події ризик іранського удару відплати зріс до максимального рівня, що змусило американські спецслужби кардинально переглянути та посилити протоколи безпеки. Тепер будь-яка поява Трампа на відкритому просторі вимагає створення непроникного повітряного купола.

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Замахи та броньовані гольф-кари

Окрім міжнародного тероризму, президент постійно стикається з реальними замахами всередині країни, багато з яких відбуваються саме на спортивних майданчиках. На початку цього місяця влада заарештувала озброєного підозрюваного з фальшивим значком агента служби безпеки, який проводив приховану зйомку території гольф-клубу Трампа в Каліфорнії перед запланованою там вечерею. Трохи раніше, у вересні дві тисячі двадцять четвертого року, ще один зловмисник, Раян Веслі Раут, намагався влаштувати снайперську засідку в кущах біля шостої лунки у Флориді.

«Агент помітив ствол гвинтівки, спрямований прямо на нього, і коли він почав відступати, побачив рух зброї та миттєво відкрив вогонь по зловмиснику», — йдеться в офіційному звіті Міністерства юстиції щодо того інциденту.

За кілька місяців до цього, під час передвиборчого мітингу в Батлері, інший стрілець здійснив прямий замах на політика, внаслідок якого Трамп отримав поранення, а нападника Томаса Метью Крукса було ліквідовано. Ці безперервні атаки змусили Секретну службу використовувати не лише армійську протиповітряну оборону, а й спеціалізований наземний транспорт. Замість звичайних відкритих електрокарів для пересування полем тепер залучають важку броньовану техніку.

Під час нещодавньої поїздки до Шотландії для зустрічі з британським прем’єр-міністром Трампа супроводжував так званий Golf Force One — спеціально модифікований броньований всюдихід Polaris Ranger X. Цей транспортний засіб забезпечує надійний балістичний захист від куль та осколків, дозволяючи політику безпечно переміщатися між лунками. Тож тепер гра в гольф для нього більше нагадує повноцінну військову операцію із залученням найкращих світових технологій безпеки.

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Нагадаємо, Іран пригрозив убивством Меланії Трамп. Пов’язане з іранським режимом медіа оприлюднило заклик до вбивствадружини президента США та погрозу її 20-річному сину Баррону.

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