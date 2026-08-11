© Associated Press

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У Білому домі заявили, що президент перебував на борту Air Force One, коли залишав саміт НАТО. Насправді його виліт супроводжувався складною операцією, яка мала приховати справжній маршрут його подорожі.

Про це пише The Washington Post.

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За даними The Washington Post, загроза замаху на президента США Дональда Трампа з боку Ірану стала причиною надзвичайної операції минулого місяця. Трамп таємно вилетів із Туреччини на іншому військовому літаку, тоді як Білий дім заявляв, що він перебуває на борту Air Force One.

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Про цю секретну операцію раніше не повідомлялося. Вона відбулася так, що про неї не знали журналісти й навіть деякі співробітники Білого дому, які вважали, що летять тим самим літаком, що й президент. Про це свідчать матеріали, з якими ознайомилося видання, а також слова американського чиновника, обізнаного з операцією, та іншої людини, яка знала про пересування президента. Співрозмовники говорили на умовах анонімності, оскільки не мали права публічно обговорювати цю ситуацію.

Адміністрація США стверджувала, що 8 липня Трамп залишив Туреччину на старому Air Force One. Сам президент повідомляв у соцмережах, що скористається саме «колишнім Air Force One», а не літаком, на якому прибув до Туреччини, — новішим Boeing 747-8, подарованим Сполученим Штатам Катаром. Безпеку цього літака поставили під сумнів, а після поїздки Трамп заявив, що борт отримає додаткові модернізації.

В Анкарі Трамп сів на старий Air Force One на очах у телевізійних камер. Однак за кілька хвилин його таємно перевезли на менший літак — Air Force C-32A. Для цього використали вантажівку аеропортового кейтерингу, яку зазвичай застосовують для завантаження їжі та інших матеріалів перед вильотом, повідомив американський чиновник. Цю інформацію підтверджують матеріали, вивчені The Washington Post.

Таким чином, Air Force One став «літаком-приманкою», на борту якого перебували журналісти та частина співробітників Білого дому.

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На той момент Трамп перебував в Анкарі на саміті НАТО разом із лідерами інших країн. Операція відбулася через ніч після того, як американські військові за наказом президента відновили удари по Ірану. Це сталося після провалу переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо припинення багатомісячної війни.

Маневр дозволив протягом кількох годин приховувати справжнє місцеперебування Трампа від американської громадськості та багатьох високопоставлених чиновників США. Навіть через кілька тижнів залишається незрозумілим, наскільки широко адміністрація розкрила інформацію про цю операцію.

The Washington Post надало Білому дому деталі свого розслідування та перелік запитань. У відповідь директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг захистив літак, подарований Катаром.

«Новий Air Force One — це найсучасніший літак, оснащений протоколами безпеки найвищого рівня, які гарантують безпеку президента та його співробітників», — заявив Чунг.

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Він додав, що, як нещодавно зазначав Трамп, «у Америки є багато ворогів, які націлилися на нього», тому адміністрація використовує «всі доступні засоби» для протидії цим загрозам.

У Пентагоні переадресували запитання до Білого дому. Представник Секретної служби також порадив звертатися до Білого дому та Пентагону.

Публічно Білий дім продовжує наполягати на версії, що президент залишив Туреччину на старому синьо-білому Boeing 747, який використовувався як Air Force One до початку експлуатації літака, подарованого Катаром.

Як Трампа таємно пересадили на інший літак

Протягом десятиліть американські президенти рідко подорожували без представників Білого дому та журналістів, які виконують роль своєрідних представників американської громадськості. Журналісти літали навіть у зони бойових дій разом із багатьма президентами, зокрема Трампом, Джо Байденом, Бараком Обамою та Джорджем Бушем.

Після терактів 11 вересня 2001 року представники адміністрації Буша спочатку не розкривали місцеперебування президента, заявляючи лише, що його доправили до «нерозкритого місця». Водночас вони не стверджували, що президент перебуває там, де його насправді не було. Через кілька годин стало відомо, що Буша доправили на військовий об’єкт у Небрасці.

Операція з Трампом була зовсім іншою. Вона продемонструвала, наскільки серйозно американські служби безпеки оцінювали загрозу для президента під час його вильоту з Туреччини на тлі конфлікту з Іраном. Туреччина є ключовим союзником США та членом НАТО і має спільний кордон з Іраном.

За словами американського чиновника, саме достовірна загроза для Трампа, пов’язана з Іраном, запустила «операцію з обману». Минулого місяця The New York Times і CBS News повідомляли, що розвідка попередила про конкретну загрозу нападу на президента або його літак. Після цього були запроваджені додаткові заходи безпеки.

Уряд США десятиліттями побоюється терористичних планів Ірану проти американських чиновників, зокрема Трампа. Останнім часом ці побоювання посилилися через участь Вашингтона у вбивстві іранських військових та політичних лідерів.

Незвичайна операція відбулася лише через кілька днів після того, як президент почав користуватися новішим Boeing 747-8, подарованим Катаром для виконання функцій Air Force One. Саме на цьому літаку Трамп прилетів до Туреччини після того, як старий синьо-білий борт пройшов модернізацію вартістю сотні мільйонів доларів.

У липні літак передали ВПС США, однак він не має деяких оборонних систем, якими оснащений старий Air Force One.

Для вивезення президента з Туреччини американські чиновники частково використали метод, який уже ставав відомим громадськості.

Одна з подібних операцій відбулася в березні 2000 року, коли президент Білл Клінтон відвідував Пакистан. Телевізійні камери знімали його прибуття до Ісламабаду, а Клінтон вийшов із простого білого літака, який слідував за синьо-білим Air Force One, тим самим розкривши, де саме він перебував.

За словами іншого колишнього американського чиновника, протягом останніх 30 років були й інші випадки, коли Air Force One використовували як приманку через серйозну загрозу або під час польотів президента до небезпечних регіонів.

Старий президентський літак має дуже високий рівень захисту, але водночас є надзвичайно помітним. Тому використання іншого літака для перевезення президента іноді вважається безпечнішим.

Колишній виконувач обов’язків директора Секретної служби США Рональд Л. Роу-молодший заявив, що захист президента є головним пріоритетом, а деталі його пересування навмисно приховують.

«Ми повинні зберігати “таємницю” в Secret Service», — сказав Роу, який нині працює в консалтинговій компанії Chertoff Group.

За його словами, громадськість повинна знати, чим президент займається щодня, однак методи, за допомогою яких Секретна служба забезпечує його безпеку, мають залишатися поза увагою громадськості.

Трамп сів у вантажівку для кейтерингу

Коли Трамп уперше оголосив, що залишить Туреччину на старому Air Force One, він заявив у соцмережах, що це дозволить американським військовослужбовцям, дислокованим у Великій Британії, побачити колишній катарський літак. Однак цього не сталося.

За даними The Washington Post, Трамп справді сів на старий синьо-білий Air Force One на очах у камер і помахав на прощання.

Новий катарський Air Force One вилетів із Туреччини першим — рано ввечері 8 липня.

Потім, уже в сутінках, Трамп сів на старий Air Force One.

Аби непомітно залишити цей літак, Трамп і кілька його помічників сіли у вантажівку аеропортового кейтерингу. За допомогою гідравлічної системи її контейнер підняли до рівня літака та підвели до дверей із протилежного боку від основного входу на Air Force One.

Кадри, зроблені журналістами в аеропорту Туреччини, показують сходи з одного боку старого Air Force One і кейтерингову вантажівку з іншого. Контейнер вантажівки був піднятий до рівня літака.

Трамп прибув на лімузині, піднявся сходами на борт і помахав у бік злітної смуги.

Через кілька хвилин, коли журналісти Білого дому почали сідати в літак через задню частину, чоловік у костюмі сів у кабіну кейтерингової вантажівки. Контейнер опустили в кузов, після чого машина від’їхала від Air Force One і попрямувала до розташованого неподалік меншого C-32A.

Коли камера відвернулася, вантажівка приблизно на 40 секунд зникла з поля зору, а потім її сховали двигуни C-32A.

На відео видно, що контейнер кілька хвилин перебував на рівні літака. Після його опускання чоловік у костюмі вийшов із кабіни вантажівки, яка залишалася на землі, і піднявся сходами до C-32A.

Синьо-білий C-32A — модифікований Boeing 757, який використовують для перевезення американських чиновників. Його доправили до Туреччини разом зі старим Air Force One та колишнім катарським літаком для підтримки візиту президента.

Як і президентські Boeing 747, він має напис «United States of America» і може використовуватися для перевезення президента або віцепрезидента. Зазвичай у таких випадках літак отримує позивний Air Force One або Air Force Two, а не нейтральне позначення.

Міністр оборони США Піт Гегсет окремо сів на C-32A через зовнішні сходи. За словами американського чиновника, це було частиною спроби зробити політ максимально звичайним на вигляд. Гегсет летів разом із Трампом до Великої Британії.

Коли журналісти сідали на старий Air Force One, співробітники Білого дому попросили їх опустити шторки на ілюмінаторах.

Літак Трампа приховали від систем відстеження

Нові повідомлення про катарський літак свідчили, що він не має деяких оборонних можливостей старих американських президентських бортів.

У відповідь адміністрація Трампа вдалася до незвичайного кроку — видала повістки кільком журналістам, намагаючись встановити особи їхніх конфіденційних джерел.

В адміністрації заявляли, що ці дії необхідні для розслідування порушення національної безпеки. The New York Times назвала це спробою уникнути прозорості, залякати журналістів та їхні джерела. Згодом адміністрація відкликала повістки, визнавши помилки у цій справі.

Білий дім також оприлюднив заяву ВПС США, захищаючи новий літак.

«Літак є безпечним, захищеним і оснащеним найсучаснішими технологіями, необхідними для виконання президентської місії», — йдеться в заяві.

Там також наголосили, що вимоги до літака були розроблені з пріоритетом виконання завдань над естетикою, а безпека, захист і зв’язок під час місії не постраждали.

Хоча літаки Boeing 747, які перевозять президента США, зазвичай називають Air Force One, технічно це позивний диспетчерського зв’язку, який отримує будь-який літак, на борту якого перебуває президент.

У цьому випадку, однак, місцеперебування Трампа під час польоту C-32A до Великої Британії приховали за допомогою непомітного позивного «Reach 18» або «RCH18».

Авіаційний акаунт Thenewarea51 звернув увагу на прибуття C-32A до Великої Британії та його позивний. Того вечора він повідомив, що системи, які дозволяють легко відстежувати літак у повітрі, були вимкнені.

Позивні «Reach» часто використовують для рейсів із перевезення персоналу та військового обладнання.

Водночас загальнодоступні дані відстеження польотів показують, що колишній катарський літак вилетів до британської авіабази Мілденголл із позивним «SAM 33» — поширеним скороченням від «спеціальна повітряна місія». Він приземлився в Мілденголлі о 18:26 за місцевим часом 8 липня.

Старий Air Force One, на борту якого перебували співробітники Білого дому та журналісти, з’явився на радарі поблизу Стамбула на шляху до Великої Британії. Спочатку він не мав позивного, однак уже під час польоту отримав позивний Air Force One — «AF1».

До Мілденголла він прибув приблизно о 22:29 за місцевим часом.

Водночас відео, опубліковані авіаційними YouTube-каналами, показують, що спочатку до Великої Британії прилетів колишній катарський літак, потім приблизно о 22:20 — C-32A, а через кілька хвилин — старий Air Force One.

На відео видно, як після приземлення старий Air Force One зупинився на місці, де перед цим ненадовго стояв C-32A.

Однак на записах не видно, як Трамп виходить із C-32A або заходить до старого Air Force One, оскільки сходи літаків були розташовані з протилежного від спостерігачів боку.

Залишається незрозумілим, як саме Трамп пересів із C-32A на старий Air Force One після приземлення. Однак приблизно о 22:56 він з’явився перед телевізійними камерами та спустився зовнішніми сходами саме зі старого Air Force One.

Після привітання американських військовослужбовців президент приблизно о 23:01 сів уже на новий Air Force One, щоб вирушити назад до Вашингтона. Після пересадки на борт також піднялися співробітники Білого дому та журналісти.

Того вечора Білий дім опублікував повідомлення, в якому заявив, що Трамп прибув на британську базу «на борту колишнього Air Force One». До допису додали фотографію старого літака.

Уже на новому Air Force One Трамп близько 15 хвилин спілкувався з журналістами. Він наголошував на загрозі з боку Ірану, але не розповів про таємну операцію, яка відбулася раніше.

Коли журналісти запитали, чому їм наказали опустити шторки на ілюмінаторах під час перебування в Туреччині, Трамп відповів, що це було необхідно, «тому що ви, ймовірно, перебуваєте на небезпечному рейсі через тих мерзотників, з якими нам доводиться мати справу».

Президент заявив, що постійно отримує погрози життю, а також що він є «номер один» у списку Ірану.

«Але якщо я піду, ви підете разом зі мною. Правда?» — сказав Трамп журналістам. — «Можливо, одного дня ви захочете змінити професію».

Нагадаємо, 4 березня Туреччина збила балістичну ракету, запущену з території Ірану. За даними турецького Міноборони, ракета пролетіла через повітряний простір Іраку та Сирії у напрямку Туреччини, а її перехопили сили НАТО у Східному Середземномор’ї. Після інциденту Анкара заявила про готовність рішуче реагувати на будь-які загрози своїй території та повідомила про намір провести консультації з НАТО та союзниками. На тлі загострення війни з Іраном Альянс також посилював протиповітряну оборону Туреччини.

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