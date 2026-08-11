Трампа тайно вывезли из Турции в грузовике с едой— The Washington Post

© Associated Press

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В Белом доме заявили, что президент находился на борту Air Force One, когда покидал саммит НАТО. На самом деле, его вылет сопровождался сложной операцией, которая должна была скрыть настоящий маршрут его путешествия.

Об этом пишет The Washington Post.

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По данным The Washington Post, угроза покушения на президента США Дональда Трампа со стороны Ирана стала причиной чрезвычайной операции в прошлом месяце. Трамп тайно вылетел из Турции на другом военном самолете, в то время как Белый дом заявлял, что он находится на борту Air Force One.

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Об этой секретной операции ранее не сообщалось. Она произошла так, что о ней не знали журналисты и даже некоторые сотрудники Белого дома, которые считали, что летят тем же самолетом, что и президент. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось издание, а также слова американского чиновника, знакомого с операцией, и другого человека, знавшего о передвижении президента. Собеседники говорили на условиях анонимности, поскольку не имели права публично обсуждать эту ситуацию.

Администрация США утверждала, что 8 июля Трамп покинул Турцию на старом Air Force One. Сам президент сообщал в соцсетях, что воспользуется именно «бывшим Air Force One», а не самолетом, на котором прибыл в Турцию, — более новым Boeing 747-8, подаренным Соединенным Штатам Катаром. Безопасность этого самолета подвергли сомнению, а после поездки Трамп заявил, что борт получит дополнительные модернизации.

В Анкаре Трамп сел на старый Air Force One на глазах у телевизионных камер. Однако через несколько минут его тайно перевезли на меньший самолет — Air Force C-32A. Для этого использовали грузовик аэропортового кейтеринга, который обычно применяют для загрузки пищи и других материалов перед вылетом, сообщил американский чиновник. Эту информацию подтверждают материалы, изученные The Washington Post.

Таким образом, Air Force One стал «самолетом-приманкой», на борту которого находились журналисты и часть сотрудников Белого дома.

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В тот момент Трамп находился в Анкаре на саммите НАТО вместе с лидерами других стран. Операция прошла через ночь после того, как американские военные по приказу президента возобновили удары по Ирану. Это произошло после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном по поводу прекращения многомесячной войны.

Маневр позволил в течение нескольких часов скрывать настоящее местонахождение Трампа от американской общественности и многих высокопоставленных чиновников США. Даже спустя несколько недель остается непонятным, насколько широко администрация раскрыла информацию об этой операции.

The Washington Post предоставило Белому дому детали своего расследования и перечень вопросов. В ответ директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг защитил самолет, подаренный Катаром.

«Новый Air Force One — это самый современный самолет, оснащенный протоколами безопасности высочайшего уровня, которые гарантируют безопасность президента и его сотрудников», — заявил Чунг.

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Он добавил, что, как недавно отмечал Трамп, «у Америки есть много нацелившихся на него врагов», поэтому администрация использует «все доступные средства» для противодействия этим угрозам.

В Пентагоне переадресовали вопросы в Белый дом. Представитель Секретной службы также посоветовал обращаться в Белый дом и Пентагон.

Публично Белый дом продолжает настаивать на версии, что президент покинул Турцию на старом сине-белом Boeing 747, который использовался в качестве Air Force One до начала эксплуатации самолета, подаренного Катаром.

Как Трампа тайно пересадили на другой самолет

В течение десятилетий американские президенты редко путешествовали без представителей Белого дома и журналистов, исполняющих роль своеобразных представителей американской общественности. Журналисты летали даже в зоны боевых действий вместе со многими президентами, в том числе Трампом, Джо Байденом, Бараком Обамой и Джорджем Бушем.

После терактов 11 сентября 2001 года представители администрации Буша сначала не раскрывали местонахождение президента, заявляя лишь, что его доставили в «нераскрытое место». В то же время, они не утверждали, что президент находится там, где его на самом деле не было. Через несколько часов стало известно, что Буша доставили на военный объект в Небраске.

Операция с Трампом была совсем другой. Она продемонстрировала, насколько серьезно американские службы безопасности оценивали угрозу президенту во время его вылета из Турции на фоне конфликта с Ираном. Турция является ключевым союзником США и членом НАТО и имеет общую границу с Ираном.

По словам американского чиновника, именно достоверная угроза для Трампа, связанная с Ираном, запустила операцию по обману. В прошлом месяце The New York Times и CBS News сообщали, что разведка предупредила о конкретной угрозе нападения на президента или его самолет. После этого были введены дополнительные меры безопасности.

Правительство США десятилетиями опасается террористических планов Ирана против американских чиновников, в том числе Трампа. В последнее время эти опасения усилились из-за участия Вашингтона в убийстве иранских военных и политических лидеров.

Необычная операция произошла лишь спустя несколько дней после того, как президент стал пользоваться более новым Boeing 747-8, подаренным Катаром для выполнения функций Air Force One. Именно на этом самолете Трамп прилетел в Турцию после того, как старый сине-белый борт прошел модернизацию стоимостью в сотни миллионов долларов.

В июле самолет передали ВВС США, однако у него нет некоторых оборонных систем, которыми оснащен старый Air Force One.

Для вывоза президента из Турции американские чиновники частично использовали метод, который уже становился известным общественности.

Одна из подобных сделок состоялась в марте 2000 года, когда президент Билл Клинтон посещал Пакистан. Телевизионные камеры снимали его прибытие в Исламабад, а Клинтон вышел из простого белого самолета, следовавшего за сине-белым Air Force One, раскрыв, где именно он находился.

По словам другого бывшего американского чиновника, за последние 30 лет были и другие случаи, когда Air Force One использовали как приманку из-за серьезной угрозы или во время полетов президента в опасные регионы.

Старый президентский самолет имеет очень высокий уровень защиты, но в то же время чрезвычайно заметен. Поэтому использование другого самолета для перевозки президента иногда считается более безопасным.

Бывший исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Л. Роу-младший заявил, что защита президента является главным приоритетом, а детали его передвижения намеренно скрывают.

«Мы должны хранить „тайну“ в Secret Service», — сказал Роу, ныне работающий в консалтинговой компании Chertoff Group.

По его словам, общественность должна знать, чем президент занимается каждый день, однако методы, посредством которых Секретная служба обеспечивает его безопасность, должны оставаться без внимания общественности.

Трамп сел в грузовик для кейтеринга

Когда Трамп впервые объявил, что покинет Турцию на старом Air Force One, он заявил в соцсетях, что это позволит американским военнослужащим, дислоцированным в Великобритании, увидеть бывший катарский самолет. Однако этого не произошло.

По данным The Washington Post, Трамп действительно сел на старый сине-белый Air Force One на глазах камер и помахал на прощание.

Новый катарский Air Force One вылетел из Турции первым рано вечером 8 июля.

Затем, уже в сумерках, Трамп сел на старый Air Force One.

Чтобы незаметно покинуть этот самолет, Трамп и несколько его помощников сели в грузовик аэропортового кейтеринга. С помощью гидравлической системы контейнер подняли до уровня самолета и подвели к двери с противоположной стороны от основного входа на Air Force One.

Кадры, сделанные журналистами в аэропорту Турции, показывают лестницу с одной стороны старого Air Force One и кейтеринговый грузовик с другой. Контейнер грузовика был поднят до уровня самолета.

Трамп прибыл на лимузине, поднялся по лестнице на борт и помахал в сторону взлетной полосы.

Через несколько минут, когда журналисты Белого дома начали садиться в самолет через заднюю часть, мужчина в костюме сел в кабину кейтерингового грузовика. Контейнер опустили в кузов, после чего машина отъехала от Air Force One и направилась к расположенному неподалеку меньшему C-32A.

Когда камера отвернулась, грузовик примерно на 40 секунд исчез из поля зрения, а затем его спрятали двигатели C-32A.

На видео видно, что контейнер несколько минут находился на уровне самолета. После его опускания мужчина в костюме вышел из кабины оставшегося на земле грузовика и поднялся по лестнице до C-32A.

Сине-белый C-32A — модифицированный Boeing 757, который используется для перевозки американских чиновников. Его доставили в Турцию вместе со старым Air Force One и бывшим катарским самолетом для поддержки визита президента.

Как и президентские Boeing 747, он имеет надпись «United States of America» и может использоваться для перевозки президента или вице-президента. Обычно в таких случаях самолет получает позывной Air Force One или Air Force Two, а не нейтральное обозначение.

Министр обороны США Пит Гегсет отдельно сел на C-32A через внешнюю лестницу. По словам американского чиновника, это было частью попытки совершить полет максимально обычным с виду. Гегсет летел вместе с Трампом в Великобританию.

Когда журналисты садились на старый Air Force One, сотрудники Белого дома попросили их опустить шторки на иллюминаторах.

Самолет Трампа утаили от систем отслеживания

Новые сообщения о катарском самолете свидетельствовали, что у него нет некоторых оборонных возможностей старых американских президентских бортов.

В ответ администрация Трампа прибегла к необычному шагу — издала повестки нескольким журналистам, пытаясь установить личности их конфиденциальных источников.

В администрации заявляли, что эти действия необходимы для расследования нарушения национальной безопасности. The New York Times назвала это попыткой избежать прозрачности, запугать журналистов и их источники. Впоследствии администрация отозвала повестки, признав ошибки по этому делу.

Белый дом также обнародовал заявление ВВС США, защищая новый самолет.

«Самолет является безопасным, защищенным и оснащенным самыми современными технологиями, необходимыми для выполнения президентской миссии», — говорится в заявлении.

Там также отметили, что требования к самолету были разработаны с приоритетом выполнения задач над эстетикой, а безопасность, защита и связь во время миссии не пострадали.

Хотя самолеты Boeing 747, перевозящие президента США, обычно называют Air Force One, технически это позывной диспетчерской связи, получающий любой самолет, на борту которого находится президент.

В этом случае, однако, местонахождение Трампа во время полета C-32A в Великобританию скрыли с помощью незаметного позывного «Reach 18» или «RCH18».

Авиационный аккаунт Thenewarea51 обратил внимание на прибытие C-32A в Великобританию и его позывной. В тот вечер он сообщил, что системы, позволяющие легко отслеживать самолет в воздухе, были выключены.

Позывные «Reach» часто используются для рейсов по перевозке персонала и военного оборудования.

В то же время, общедоступные данные отслеживания полетов показывают, что бывший катарский самолет вылетел в британскую авиабазу Милденголл с позывным «SAM 33» — распространенным сокращением от «специальная воздушная миссия». Он приземлился в Милденголле в 18:26 по местному времени 8 июля.

Старый Air Force One, на борту которого находились сотрудники Белого дома и журналисты, появился на радаре близ Стамбула по пути в Великобританию. Сначала у него не было позывного, однако уже во время полета получил позывной Air Force One — «AF1».

В Милденгол он прибыл примерно в 22:29 по местному времени.

В то же время, видео, опубликованные авиационными YouTube-каналами, показывают, что сначала в Великобританию прилетел бывший катарский самолет, затем примерно в 22:20 — C-32A, а через несколько минут — старый Air Force One.

На видео видно, как после приземления старый Air Force One остановился на месте, где ненадолго стоял C-32A.

Однако на записях не видно, как Трамп выходит из C-32A или заходит к старому Air Force One, поскольку лестница самолетов была расположена с противоположной от наблюдателей стороны.

Остается непонятно, как именно Трамп пересел с C-32A на старый Air Force One после приземления. Однако примерно в 22:56 он появился перед телевизионными камерами и спустился по внешней лестнице именно со старого Air Force One.

После приветствия американских военнослужащих президент примерно в 23:01 сел уже на новый Air Force One, чтобы отправиться обратно в Вашингтон. После пересадки на борт также поднялись сотрудники Белого дома и журналисты.

В тот вечер Белый дом опубликовал сообщение, в котором заявил, что Трамп прибыл на британскую базу «на борту бывшего Air Force One». К сообщению добавили фотографию старого самолета.

Уже на новом Air Force One Трамп около 15 минут общался с журналистами. Он отмечал угрозу со стороны Ирана, но не рассказал о состоявшейся ранее тайной операции.

Когда журналисты спросили, почему им приказали опустить шторки на иллюминаторах во время пребывания в Турции, Трамп ответил, что это было необходимо, «так как вы, вероятно, находитесь на опасном рейсе из-за тех мерзавцев, с которыми нам приходится иметь дело».

Президент заявил, что постоянно получает угрозы жизни, а также что он «номер один» в списке Ирана.

«Но если я уйду, вы пойдете вместе со мной. Правда? — сказал Трамп журналистам. — „Возможно, однажды вы захотите сменить профессию“.

Напомним, 4 марта Турция сбила баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана. По данным турецкого Минобороны, ракета пролетела через воздушное пространство Ирака и Сирии в направлении Турции, а ее перехватили силы НАТО в Восточном Средиземноморье. После инцидента Анкара заявила о готовности решительно реагировать на какие-либо угрозы своей территории и сообщила о намерении провести консультации с НАТО и союзниками. На фоне обострения войны с Ираном Альянс также усиливал противовоздушную оборону Турции.

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