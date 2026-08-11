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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 11 августа: сколько баллов будет

Хотя скорость солнечного ветра повышена, но геомагнитные условия пока остаются слабыми.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 11 августа, далее содержатся слабые геомагнитные условия. Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7 — это зеленый уровень.

Об этом сообщили ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.

По данным ученых, в настоящее время скорость солнечного ветра несколько повышена. Это увеличивает возможность геомагнитной активности выше фоновых уровней. Впрочем, повышение скорости солнечного ветра будет кратковременным.

Магнитная буря 11 августа 2026 года.

Магнитная буря 11 августа 2026 года.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период возможны небольшие колебания в работе спутников, радиосвязи или навигационных систем, однако для большинства людей такая буря проходит незаметно. Некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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