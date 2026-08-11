Магнитная буря 11 августа: сколько баллов будет

Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 11 августа, далее содержатся слабые геомагнитные условия. Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7 — это зеленый уровень.

Об этом сообщили ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.

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По данным ученых, в настоящее время скорость солнечного ветра несколько повышена. Это увеличивает возможность геомагнитной активности выше фоновых уровней. Впрочем, повышение скорости солнечного ветра будет кратковременным.

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Магнитная буря 11 августа 2026 года.

Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период возможны небольшие колебания в работе спутников, радиосвязи или навигационных систем, однако для большинства людей такая буря проходит незаметно. Некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.

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