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Магнитная буря 11 августа: сколько баллов будет
Хотя скорость солнечного ветра повышена, но геомагнитные условия пока остаются слабыми.
Сегодня, 11 августа, далее содержатся слабые геомагнитные условия. Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7 — это зеленый уровень.
Об этом сообщили ресурсы Meteoagent и Британской геологической службы.
По данным ученых, в настоящее время скорость солнечного ветра несколько повышена. Это увеличивает возможность геомагнитной активности выше фоновых уровней. Впрочем, повышение скорости солнечного ветра будет кратковременным.
Слабая магнитная буря — это незначительное возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за активности Солнца. В этот период возможны небольшие колебания в работе спутников, радиосвязи или навигационных систем, однако для большинства людей такая буря проходит незаметно. Некоторые метеочувствительные люди могут испытывать усталость, сонливость или легкий дискомфорт.