Закрыта ли дверь НАТО для Украины: посол Британии отреагировал на слова Залужного

Великобритания / © Getty Images

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Великобритания хотела бы видеть Украину членом НАТО, однако в настоящее время внутри Альянса по этому поводу нет консенсуса.

Об этом заявил посол Великобритании в Украине Нил Кромптон в интервью РБК-Украина, комментируя недавние слова Валерия Залужного.

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Посол Украины в Великобритании ранее заявил, что уже 12 лет слышит о перспективе вступления Украины в НАТО, но не верит, что это произойдет. Он также выразил мнение, что стандарты Североатлантического союза устарели.

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Кромптон подчеркнул, что НАТО остается важным партнером Украины.

«Позиция Великобритании состоит в том, что мы хотели бы, чтобы Украина присоединилась, но в рамках НАТО как блока на этот счет нет консенсуса», — сказал дипломат.

Главное – гарантии безопасности

По словам Кромптона, любое предстоящее мирное соглашение должно дать украинцам уверенность, что нового нападения России не будет.

"Я считаю, что во время переговорного процесса в прошлом году все признали: чтобы мирное соглашение было устойчивым, украинцы должны верить, что на них больше не нападут", - отметил посол.

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Первым элементом таких гарантий он назвал сильные Вооруженные силы Украины и оборонную промышленность, которые будут долго получать поддержку партнеров.

"Я считаю, что первым элементом любых гарантий безопасности являются сильные Вооруженные силы Украины и оборонная промышленность, которые в течение длительного времени получают финансовую поддержку от Европы и других стран", - сказал Кромптон.

Вторым элементом может стать присутствие европейских войск на территории Украины и авиации в небе. Такие дискуссии, по его словам, продолжаются в рамках “коалиции решительных”.

У НАТО уже хотят учиться у Украины

Кромптон отдельно прокомментировал слова Залужного о стандартах НАТО. По его словам, раньше именно Украина стремилась перенимать опыт Альянса, однако теперь ситуация изменилась.

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«Раньше, когда мы впервые наладили партнерство между НАТО и Украиной, Украина стремилась подражать стандартам НАТО и обеспечить взаимосовместимость. Думаю, сейчас все в НАТО отдают себе отчет, что мы можем многому научиться от Украины», — заявил дипломат.

По его словам, речь идет прежде всего о боевом опыте Украины, скорости внедрения инноваций и способности военных и инженеров адаптироваться в условиях войны.

Кромптон выразил надежду, что военное партнерство между Украиной и НАТО в дальнейшем будет только усиливаться.

Что Залужный заявил о НАТО

Напомним, посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный не верит, что наше государство сможет вступить в НАТО.

«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, видимо, лично занимался тем, чтобы мы овладели стандартами НАТО и слушали каждый год сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!» – считает Залужный.

В МИД подчеркнули, что вчерашние слова Залужного, что Украина не будет в НАТО, вырваны из контекста.

«Слова посла о перспективах членства Украины в НАТО были выхвачены из контекста и получили резонанс, хотя в полной цитате речь шла прежде всего о JEF, а не о НАТО. Это логично, потому что Великобритания является рамочным государством и лидером JEF. Что касается вступления в НАТО, то это направление занимается Миссией Украины при НАТО», — пояснили в МИД в комментарии журналистам.

В ведомстве подчеркнули: курс Украины на вступление в Североатлантический альянс остается неизменным. Альтернативы членству Украины в НАТО нет, если союзники стремятся обеспечить гарантированную безопасность и мир в евроатлантическом пространстве.

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