«Не верьте сказкам»: Залужный заявил, что Украина никогда не будет в НАТО

Валерий Залужный / © Associated Press

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Посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный не верит, что наше государство сможет вступить в НАТО.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на слова Залужного в дискуссии по евроатлантической интеграции на совещании послов в Киеве.

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«Очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, видимо, лично занимался тем, чтобы мы овладели стандартами НАТО и слушали каждый год сказки о том, что вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!» — считает Залужный.

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Среди прочего, препятствием для вступления Украины в НАТО он назвал тот факт, что «невозможно присоединяться к уровню развития, который есть в Вооруженных Силах Украины… к организации, владеющей доктринами Второй мировой войны».

Залужный критически высказался о современном состоянии Североатлантического союза. По его мнению, НАТО развивается недостаточно быстро, а его военные подходы не отвечают современным вызовам.

«Скорее всего, НАТО останется в том же виде, который есть, и будет лет 12, как Украина, переходить на стандарты, которые необходимо достичь, чтобы хотя бы равняться уровню половины хотя бы уровня Российской Федерации», — заявил он.

Тем не менее, посол признал, что Украине нужны технологии стран НАТО, в том числе антибаллистики, космических возможностей и т.д.

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Говоря о предстоящих гарантиях безопасности, Залужный заявил, что Украина должна ориентироваться на новые военно-политические объединения.

«Украина… будет привязываться к блокам и союзам, которые, вероятно, будут формироваться. Вероятнее всего, мы будем говорить о европейском военном блоке безопасности».

Также он считает эффективным механизмом гарантий безопасности членство Украины в коалиции JEF (Объединенные экспедиционные силы).

«С 2015 года в JEF сформированы органы управления. Да, они слабенькие, да, они еще не на том уровне, что можно говорить, что нам отвечают», — добавил Залужный, выразив сожаление, что Украина не работает над вступлением в JEF.

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Ранее британская разведка сообщила, что Путин готовит масштабную провокацию против НАТО.

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