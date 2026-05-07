Залужный предложил три типа мобилизации и сделал заявление о "дембеле"

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный / © Facebook Валерія Залужного

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный представил концепцию «умной» мобилизации, которая базируется на технологиях и научном подходе. В целом он выделил три типа такой мобилизации, которые помогут государству выстоять в длительной войне и объяснил, почему в нынешних реалиях разговоры о демобилизации являются опасным популизмом.

Об этом бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в своем выступлении на европейской оборонной конференции — Defence24 Days 2026 в Варшаве, текст которого опубликовала «Украинская правда».

«Умная» мобилизация в Украине — в чем она заключается

Залужный выступил с предложением ввести в Украине модель так называемой умной мобилизации, которая будет учитывать развитие технологий, длительный характер войны и демографическую ситуацию в стране.

«Не говоря пока о деталях такой мобилизации, потому что это будет предусматривать именно научный подход в определении ее основных показателей, в современных условиях такая мобилизация при условии технологизации войны, будет возможна по следующим типам», — сказал посол.

Первый тип «умной» мобилизации

По его словам, одним из вариантов может стать модель, при которой большинство населения будет минимально ощущать последствия войны в повседневной жизни. В таком подходе часть функций могут выполнять частные военные компании, а добровольцев будут стимулировать финансово. Также первым этапом может быть передача частному сектору функций подготовки, в частности офицерского состава.

Второй тип «умной» мобилизации

Второй вариант предусматривает общенациональную мобилизацию с четко определенными объемами и сроками службы для всех категорий граждан.

«Особенностью такой мобилизации будут высокие требования к персоналу в плане их интеллектуализации и максимально открытого самого процесса. Такой процесс будет сопровождаться абсолютно четкими определенными сроками как подготовки, так и самого прохождения службы, и будет представлять собой непрерывный процесс подготовки и ротаций», — пояснил Залужный.

По его мнению, в результате такого подхода государство могло бы перейти к новому формату функционирования без рисков внутренней дестабилизации, в частности из-за ощущения несправедливости.

Экс-главком сравнил эту модель с системой, которая действует в Израиле.

«Когда сам факт постоянной готовности государства обеспечить его безопасность становится главным фактором стабильной и прогнозируемой жизни. Наиболее уязвимым вопросом в таком случае является именно возрастной ценз, где предпочтение отдается более молодому и качественному пополнению», — отметил посол.

В то же время он отметил, что реализовать подобную концепцию без масштабных реформ невозможно. Речь идет об изменениях в ВСУ, подготовке мобилизационного резерва, системе боевой подготовки, а также о глубокой модернизации военно-промышленного комплекса и переходе к производству вооружения, которое позволит уменьшить потери среди военных.

Третий тип «умной» мобилизации

По словам Залужного, на переходном этапе возможен еще один формат.

«Тогда, вероятно, существует третий тип мобилизации, как временный, — это частичная передача отдельных функций частным компаниям и продолжение совершенствования существующей системы через открытый диалог с обществом, а особенно молодежью, о новой системе прохождения службы, четкие сроки подготовки и четкие сроки службы и перспективы в дальнейшем», — рассказал дипломат.

Он подчеркнул, что реализация таких изменений потребует комплексной работы военного руководства, правительства и парламента.

Залужный о демобилизации

Также Залужный отметил, что демобилизация может стать возможной только после создания соответствующих условий, а не быть самоцелью.

«Сейчас Украина ведет войну за выживание с врагом, который преобладает в количестве населения и в ресурсах. Поэтому в нынешних украинских реалиях все призывы демобилизовать военных являются ничем иным, как политическим популизмом, который не имеет за собой никакого смысла», — подчеркнул экс-главком ВСУ.

Реформа мобилизации в Украине — чего ожидать

Напомним, в конце апреля руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что реформировать в мобилизации стоит только бесчеловечное отношение во время принудительного привода, а не сам механизм.

В мае Буданов анонсировал, что в Украине создадут единый координационный центр при Минобороны для сопровождения иностранных добровольцев на всех этапах службы. Цель подразделения — упростить логистику, отбор и обеспечение иностранцев, а также внедрить единые методики подготовки и привлечь переводчиков для улучшения коммуникации. План реформы и необходимые законодательные изменения должны подготовить до конца мая.

В свою очередь нардеп Сергей Нагорняк предлагает радикально изменить мобилизацию: аннулировать все справки об инвалидности для мужчин (кроме ветеранов), считая большинство из них купленными, и ввести взамен официальную платную отсрочку. Полученные средства нардеп предлагает направить на выплаты добровольцам в размере 5 — 10 тыс. долл. Параллельно готовится сокращение списков забронированных работников на предприятиях, поскольку армии критически не хватает людей, а ТЦК легче работать с учтенными специалистами, чем искать уклонистов.

