Чем заменить губки для мытья посуды: вам обязательно понравятся эти варианты

Чем заменить кухонные губки / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Обычные кухонные губки есть в каждом доме, но именно они считаются одним из самых грязных предметов на кухне. Во влажной среде быстро скапливаются бактерии, неприятный запах и остатки жира. Кроме того, губки приходится часто менять, они быстро портятся и теряют форму. Именно поэтому все больше людей ищут более практичные, более гигиенические и долговечные альтернативы. Некоторые заменители не только лучше моют посуду, но и экономят деньги и служат в несколько раз дольше.

Чем заменить кухонные губки для мытья посуды

Хлопковые салфетки прекрасно моют посуду и легко стираются. Одной из лучших альтернатив губкам многие хозяйки называют плотные хлопчатобумажные салфетки или маленькие кухонные полотенца. Они хорошо впитывают воду, легко убирают жир и не скапливают столько бактерий, как обычные поролоновые губки. Такие салфетки можно регулярно стирать в горячей воде или даже кипятить. Кроме того, тканевые салфетки значительно более долговечны и не начинают неприятно пахнуть уже через несколько дней использования.

Силиконовые щетки. В последние годы все популярнее становятся силиконовые щетки для мытья посуды. Они мягкие, гибкие и легко очищаются после использования. В отличие от губок, силикон почти не впитывает воду, поэтому бактерии размножаются гораздо медленнее. Такие щетки быстро сохнут и могут служить месяцами без потери формы. Особенно хорошо они подходят для мытья тарелок, чашек, фруктов и овощей. А еще силиконовые щетки легко дезинфицировать достаточно просто обдать их горячей водой.

Джутовые и натуральные губки хорошо справляются с жиром. Все больше людей выбирают натуральные материалы для кухни. Джутовые губки или специальные вязаные салфетки хорошо очищают посуду и выглядят более эстетично. Такие изделия часто используют поклонники экологического образа жизни, ведь они меньше вредят окружающей среде. К тому же, натуральные волокна хорошо убирают жир и не царапают посуду.

Почему стоит отказаться от использования старых губок

Специалисты отмечают: из-за постоянной влаги и остатка пищи губки очень быстро превращаются в идеальную среду для бактерий.

Даже если губка выглядит чистой, внутри могут скапливаться микроорганизмы и грибок. Именно поэтому его рекомендуют менять очень часто. Альтернативные варианты значительно легче мыть, сушить и поддерживать в чистоте.

Реклама

Новости партнеров