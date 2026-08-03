ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

В молочном костюме и блузке с бантом цвета крем-брюле: первая леди Парагвая в объективе фотографов

Летиция Окампос продемонстрировала элегантный образ в светлой цветовой гамме во время официального визита в Эквадор.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Первая леди Парагвая

Первая леди Парагвая / © Getty Images

Президент Парагвая Сантьяго Пенья и его супруга Летиция Окампос приняли участие в церемонии возложения цветов на площади Героев в Кито в ходе официального визита в Эквадор.

Для мероприятия первая леди Парагвая выбрала элегантный костюм молочного оттенка, состоявший из приталенного удлиненного жакета с золотистыми пуговицами и брюк-клtш со стрелками и разрезами внизу на брючинах.

Сантьяго Пень и Летиция Окампос / © Getty Images

Сантьяго Пень и Летиция Окампос / © Getty Images

Под жакетом была атласная блузка цвета крем-брюле с бантом на шее. Эта деталь придала строгому деловому образу женственности.

Летиция дополнила наряд бежевыми туфлями с заостренным носком на шпильках, украшенными бантами, и небольшим плетеным бежевым клатчем. Супруга президента распустила волосы, сделала нежный макияж и бордовый маникюр. Лук она завершила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
112
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie