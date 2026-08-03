В молочном костюме и блузке с бантом цвета крем-брюле: первая леди Парагвая в объективе фотографов

Первая леди Парагвая / © Getty Images

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Президент Парагвая Сантьяго Пенья и его супруга Летиция Окампос приняли участие в церемонии возложения цветов на площади Героев в Кито в ходе официального визита в Эквадор.

Для мероприятия первая леди Парагвая выбрала элегантный костюм молочного оттенка, состоявший из приталенного удлиненного жакета с золотистыми пуговицами и брюк-клtш со стрелками и разрезами внизу на брючинах.

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Сантьяго Пень и Летиция Окампос / © Getty Images

Под жакетом была атласная блузка цвета крем-брюле с бантом на шее. Эта деталь придала строгому деловому образу женственности.

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Летиция дополнила наряд бежевыми туфлями с заостренным носком на шпильках, украшенными бантами, и небольшим плетеным бежевым клатчем. Супруга президента распустила волосы, сделала нежный макияж и бордовый маникюр. Лук она завершила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.

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