В белом кружевном наряде и украшениях: первая леди Бразилии продемонстрировала красивый образ

Президентская чета Бразилии / © Associated Press

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Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва с супругой Розангелой да Силвой приняли во дворце Алворада в Бразилиа президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён с супругой Ким Хе Ген.

Для официальной встречи первая леди Бразилии выбрала белый наряд из фактурного цветочного кружева, состоящий из блузки с короткими рукавами и широких брюк. Под него она надела белый топ на тонких бретельках.

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© Associated Press

Образ Розангелы дополнили босоножки темного цвета металлик на высоких каблуках. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, на шее — изящное ожерелье, а на руках — браслеты, часы и кольца.

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© Associated Press

Ее волосы были уложены мягкими волнами, а на лице был макияж цвета пыльной розы.

Луис Инасио Лула да Силва появился на церемонии в классическом темно-синем костюме, белой рубашке и полосатом галстуке в зеленом, желтом и синем цветах. Официальный образ он дополнил черными кожаными туфлями и соломенной шляпой с широкими полами и темной лентой.

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