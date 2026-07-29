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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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87
Время на прочтение
1 мин

В белом кружевном наряде и украшениях: первая леди Бразилии продемонстрировала красивый образ

Розангела да Сильва выбрала для официальной церемонии нежный монохромный наряд.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Президентская чета Бразилии

Президентская чета Бразилии / © Associated Press

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва с супругой Розангелой да Силвой приняли во дворце Алворада в Бразилиа президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён с супругой Ким Хе Ген.

Для официальной встречи первая леди Бразилии выбрала белый наряд из фактурного цветочного кружева, состоящий из блузки с короткими рукавами и широких брюк. Под него она надела белый топ на тонких бретельках.

/ © Associated Press

© Associated Press

Образ Розангелы дополнили босоножки темного цвета металлик на высоких каблуках. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, на шее — изящное ожерелье, а на руках — браслеты, часы и кольца.

/ © Associated Press

© Associated Press

Ее волосы были уложены мягкими волнами, а на лице был макияж цвета пыльной розы.

Луис Инасио Лула да Силва появился на церемонии в классическом темно-синем костюме, белой рубашке и полосатом галстуке в зеленом, желтом и синем цветах. Официальный образ он дополнил черными кожаными туфлями и соломенной шляпой с широкими полами и темной лентой.

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Дата публикации
Количество просмотров
87
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