Не одна и не две: специалисты назвали идеальное количество чашек кофе в зависимости от вашего возраста

Кофе

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Регулярное употребление кофе может благотворно влиять на здоровье, однако оптимальное количество этого напитка зависит от возраста. К таким выводам пришли специалисты, проанализировав результаты ряда научных исследований.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Издание отметило, что кофе сочетает в себе действие кофеина, который улучшает концентрацию и работоспособность, с полифенолами — природными антиоксидантами, способными снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, заболеваний печени и других возрастных нарушений.

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30 лет — до 5 чашек в день

Учёные считают, что именно после 30 лет начинают развиваться многие хронические заболевания, которые проявляются значительно позже.

Исследования показали, что употребление до пяти чашек кофе в день связано со снижением риска рака печени и цирроза. При этом положительный эффект наблюдался даже у тех, кто предпочитает кофе без кофеина.

40 лет — 2–3 чашки в день

В среднем возрасте специалисты считают наиболее полезным регулярное употребление двух-трех чашек кофе в день. Именно такое количество связано со снижением риска развития деменции примерно на 20% и лучшими результатами когнитивных тестов.

Отдельные исследования также показали, что у женщин в возрасте от 45 до 60 лет три небольшие чашки кофе в день могут быть связанысвязаны с более высокой вероятностью здорового старения и сохранения когнитивных функций в пожилом возрасте.

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В то же время эксперты отмечают, что в период перименопаузы из-за гормональных изменений чувствительность к кофеину может повышаться, поэтому количество потребляемого кофеина следует подбирать индивидуально.

50 лет — до 5 чашек в день

По данным Daily Mail, современные исследования показывают, что большинство здоровых людей старше 50 лет могут без опасений выпивать до пяти чашек кофе в день, не повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, регулярное употребление кофе связывают с лучшим сохранением мышечной силы, физической активности и меньшим риском развития возрастной немощи.

В то же время эксперты подчеркивают, что универсальной нормы не существует. Оптимальное количество кофе зависит от индивидуальной чувствительности к кофеину, качества сна, наличия хронических заболеваний и лекарственных препаратов, которые принимает человек.

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Напомним, что в одном из исследований ученые ранее установили, что регулярное употребление фильтрованного кофе может быть связано с более медленным биологическим старением, тогда как растворимый кофе — с его незначительным ускорением.

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