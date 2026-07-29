Почему племянница Джулии Робертс надела черное свадебное платье на свой праздник

Эмма Робертс / © Associated Press

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35-летняя звезда сериала «Американская история ужасов» Эмма Робертс вышла замуж за актёра Коди Джона в изысканном платье цвета слоновой кости, благодаря чему оно выглядело винтажно. Создал этот изысканный образ для неё бренд Monique Lhuillier.

Однако это было не единственное платье невесты. Позже актриса переоделась в менее традиционный наряд для вечеринки после церемонии. Её второе платье от Monique Lhuillier было уже чёрным.

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Наряд состоял из черного корсета без бретелек из кружева и юбки длины миди, украшенной полосками шелковой органзы, что идеально соответствовало теме, которую Робертс описала для Vogue как «будуарный салун».

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«Мне нравится идея надеть чёрное на вечеринку после свадьбы, — рассказала Робертс изданию во время финальной примерки. — Нам нравится делать что-то немного неожиданное».

Образ был создан по мотивам модели из осенней коллекции Monique Lhuillier 2004 года, которая дебютировала на подиуме, когда Робертс была ещё совсем юной. При этом для актрисы юбку сделали короче, чтобы ей было удобнее танцевать всю ночь.

По словам Робертс, её привлекла вневременность этого наряда: «Он такой, будто мог бы быть настоящим винтажем столетней давности или же быть созданным сегодня».

Самое главное свадебное платье, на создание которого ушло девять месяцев и почти тысяча часов работы, имело встроенный корсет, высокий разрез и съемную асимметричную накидку. Как призналась Робертс, она хотела быть «словно маленькая старинная кукла-призрак».

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Пара официально подтвердила свои отношения в августе 2022 года, а о помолвке объявила в июле 2024 года.

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