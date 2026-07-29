Дизайнер, которому доверяла королева: кто создал наряд Елизаветы II для свадьбы Чарльза и Дианы

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер / © Associated Press

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Королевская свадьба века состоялась 29 июля 1981 года, когда принц Чарльз, тогдашний наследник престола, женился на Диане Спенсер. Почетная гостья роскошного торжества королева Елизавета II надела платье голубого цвета, выбрав небесный оттенок для летней свадьбы.

Королева Елизавета II и отец принцессы Дианы / © Associated Press

Ансамбль для королевы создал британский дизайнер Иэн Томас. Он был одним из любимых дизайнеров Елизаветы II в 1960–1980-х годах и также создал для неё множество официальных нарядов, а также вечерних платьев.

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Модные эскизы отправлялись клиентам для утверждения и внесения замечаний. Дизайны для членов королевской семьи часто должны были соответствовать требованиям королевского протокола и быть уместными для официального мероприятия такого уровня.

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На нём от руки написано: «Её Величеству Королеве. К свадьбе принца Чарльза».

Эскиз ансамбля королевы / © Getty Images

Сохранился даже его оригинал, который сейчас входит в коллекцию Historic Royal Palaces. На нём видны детали ансамбля, в частности фасон платья, пальто и шляпки.

Для торжества королева выбрала: светло-голубое платье с короткими рукавами и поясом; пальто в тон со складками; шляпку, украшенную небольшими шелковыми цветами, а также сумку и белые высокие перчатки.

Королева Елизавета с молодоженами и мужем на балконе / © Associated Press

Завершающими элементами образа стали брошь Williamson Pink Diamond Brooch — одно из самых известных украшений из её коллекции, выполненное в виде цветка и украшенное крупным розовым бриллиантом. Также в образе были жемчужное ожерелье и серьги.

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Королева Елизавета с молодоженами на балконе / © Associated Press

Прежде чем основать собственный бренд и Дом высокой моды, Иэн Томас в течение 17 лет работал помощником выдающегося британского модельера Нормана Гартнелла, который наиболее известен тем, что создал свадебное икоронационное платьякоролевы Елизаветы II. Он работал с королевой Елизаветой II более 20 лет и создал многие из её самых известных образов, а также одевал других членов королевской семьи.

Как сообщает Google Arts & Culture, по свидетельствам современников, королева высоко ценила сдержанную и утончённую элегантность Томаса. Их также объединяла общая страсть к лошадям и скачкам. В 1973 году Иэн Томас был удостоен Королевского ордера (Royal Warrant) как официальный портной королевского двора.

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