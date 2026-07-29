В костюме оверсайз и с элегантной брошью: Елена Зеленская посетила фестиваль здорового питания

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская приняла участие в фестивале здорового питания Bukovyna Health Food, который прошел на территории нескольких учебных заведений в Черновцах в рамках реформы школьного питания.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там первая леди появилась в темном костюме свободного кроя, состоящем из удлиненного жакета оверсайз с широкими плечами и прямых брюк с высокой посадкой. На ней также была светло-голубая рубашка.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала прическу с локонами и боковым пробором, нанесла нежный макияж, украсила уши серьгами-шариками, а к лацкану прикрепила элегантную брошь.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в кроссовках и рубашке с «епископскими» рукавами продемонстрировала стильный образ во время рабочей поездки.

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