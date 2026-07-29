- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 109
- Время на прочтение
- 1 мин
В костюме оверсайз и с элегантной брошью: Елена Зеленская посетила фестиваль здорового питания
Первая леди Украины выбрала для мероприятия сдержанный деловой образ в темной цветовой гамме.
Елена Зеленская приняла участие в фестивале здорового питания Bukovyna Health Food, который прошел на территории нескольких учебных заведений в Черновцах в рамках реформы школьного питания.
Там первая леди появилась в темном костюме свободного кроя, состоящем из удлиненного жакета оверсайз с широкими плечами и прямых брюк с высокой посадкой. На ней также была светло-голубая рубашка.
Зеленская сделала прическу с локонами и боковым пробором, нанесла нежный макияж, украсила уши серьгами-шариками, а к лацкану прикрепила элегантную брошь.
Напомним, Елена Зеленская в кроссовках и рубашке с «епископскими» рукавами продемонстрировала стильный образ во время рабочей поездки.