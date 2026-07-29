Украинцы за границей теперь могут оформить налоговый код онлайн: как это работает

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Украинцы за границей теперь могут легко и быстро оформить электронный налоговый номер (идентификационный код). Раньше услуга действовала как эксперимент только для детей, а теперь она доступна всем взрослым. Способ подачи документов зависит от возраста заявителя.

Об этом сообщили в МИДе Украины.

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Как оформить идентификационный код за границей?

Ранее налоговый номер за границей могли сделать только детям через родителей. Однако с 30 июля получить эту услугу может каждый украинец, имеющий действительный паспорт.

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В зависимости от ситуации, подать заявление можно по двум процедурам:

Граждане в возрасте от 14 лет: должны лично обратиться в ближайшее посольство или консульское учреждение Украины;

Через законного представителя: опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели или руководители профильных заведений (при наличии нотариальной доверенности или соответствующего документа) могут подать заявление как лично в посольстве/консульстве, так и онлайн через собственный электронный кабинет в системе «е-Консул».

В случае самостоятельной подачи заявления через электронный кабинет «е-Консул» услуга предоставляется бесплатно. Если обращение оформляется непосредственно через посольство или консульство, взимается консульский сбор за автоматизированную обработку данных в размере 40 долларов США (или 37 евро). Подробные инструкции и список документов опубликованы на официальном портале МИД.

В дипломатическом ведомстве подчеркивают, что РНОКПП является ключевым элементом для взаимодействия государственных реестров, его наличие открывает украинцам за рубежом доступ к большинству цифровых услуг государства.

«Продолжаем работу по цифровизации и упрощению доступа к государственным услугам для граждан Украины за границей. Каждая такая реформа — это уважение государства к своим гражданам. А когда есть чувство уважения, то есть мотивация сохранять связи с Украиной и единство нашего народа на родной земле и на всех континентах», — отметил и. о. министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Украинцы за рубежом — последние новости

Напомним, Евросоюз продлил действие временной защиты для украинцев до 2028 года, однако правила пребывания в Европе становятся значительно строже: от новых заявителей теперь потребуют выполнения воинского долга, а Польша и Германия уже существенно урезают социальную помощь и ужесточают требования.

Также украинцы в Польше, получившие PESEL UKR только на основании заявления без предъявления действительного паспорта, должны предоставить документ в гмину до 31 августа 2026 года. В противном случае можно потерять временную защиту.

Также с 1 января 2027 г. в Польше начнут действовать новые правила медицинской оценки для лиц, претендующих на пенсии по инвалидности и другие выплаты от Учреждения социального страхования (ZUS).

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