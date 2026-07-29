Не одна і не дві: фахівці назвали ідеальну кількість чашок кави залежно від вашого віку

Кава

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Регулярне вживання кави може позитивно впливати на здоров’я, однак оптимальна кількість напою змінюється залежно від віку. Таких висновків дійшли фахівці, проаналізувавши результати низки наукових досліджень.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Видання зазначило, що кава поєднує дію кофеїну, який покращує концентрацію та працездатність, із поліфенолами — природними антиоксидантами, що можуть знижувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань, деменції, хвороб печінки та інших вікових порушень.

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30 років — до 5 чашок на день

Науковці вважають, що саме після 30 років починають формуватися багато хронічних захворювань, які проявляються значно пізніше.

Дослідження показали, що вживання до п’яти чашок кави на день пов’язане зі зниженням ризику раку печінки та цирозу. При цьому позитивний ефект спостерігався навіть у тих, хто обирає каву без кофеїну.

40 років — 2–3 чашки на день

У середньому віці найбільш корисним фахівці називають регулярне вживання двох-трьох чашок кави щодня. Саме така кількість асоціюється зі зниженням ризику розвитку деменції приблизно на 20% та кращими результатами когнітивних тестів.

Окремі дослідження також показали, що у жінок віком від 45 до 60 років три невеликі чашки кави на день можуть бути пов’язані з вищою ймовірністю здорового старіння та збереження когнітивних функцій у старшому віці.

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Водночас експерти наголошують, що під час перименопаузи через гормональні зміни чутливість до кофеїну може підвищуватися, тому обсяг споживання варто підбирати індивідуально.

50 років — до 5 чашок на день

За інформацією Daily Mail, сучасні дослідження свідчать, що більшість здорових людей після 50 років можуть безпечно вживати до п’яти чашок кави на день без підвищення ризику серцево-судинних захворювань.

Крім того, регулярне споживання кави пов’язують із кращим збереженням м’язової сили, фізичної активності та меншим ризиком розвитку вікової немічності.

Водночас експерти підкреслюють, що універсальної норми не існує. Оптимальна кількість кави залежить від індивідуальної чутливості до кофеїну, якості сну, наявності хронічних захворювань і лікарських препаратів, які приймає людина.

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Нагадаємо, одне з досліджень науковців раніше встановило, що регулярне вживання фільтрованої кави може бути пов’язане з повільнішим біологічним старінням, тоді як розчинна кава — з незначним його прискоренням.

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