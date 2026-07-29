Стрижка, яка пасує майже всім: кому варто спробувати скандинавський боб цього літа (фото)

Акторка Марго Роббі. / © Associated Press

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Стрижка боб у скандинавському стилі — це елегантне поєднання мінімалізму та природності. Волосся має довжину від підборіддя до плечей, акуратні рівні кінчики та легкий рух, який створює ефект невимушеної укладки.

Чому скандинавський боб — головна зачіска літа, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Головний акцент цієї зачіски — здорове, блискуче волосся, яке навіть простий образ робить більш витонченим. Легкі шари підбирають індивідуально під структуру волосся, завдяки чому стрижка легко вкладається і не потребує багато часу на догляд.

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Експерти Vogue México наголошують, що скандинавський боб найкраще пасує волоссю з прямою або легко хвилястою текстурою. Завдяки рівному зрізу стрижка зберігає природний рух пасом і має легкий та невимушений вигляд.

Головна перевага цієї стрижки — вона підлаштовується під різні типи волосся і створює ефект «дорогого» натурального образу без складної укладки.

Скандинавський боб є досить універсальною стрижкою, але найкраще він розкривається на волоссі з природною текстурою та легким об’ємом.

Пряме волосся

Ідеальний варіант для цієї стрижки. Рівні кінчики та гладка форма створюють акуратний, мінімалістичний скандинавський образ.

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Тонке волосся

Боб допомагає додати візуального об’єму завдяки легким шарам і правильній формі зрізу.

Хвилясте волосся

Така стрижка підкреслює природний рух пасом і створює ефект невимушеної літньої укладки.

Густе волосся

Завдяки тонкому градуюванню та шарам зачіска стає легшою й не виглядає важкою.

Менш підходить скандинавський боб для дуже кучерявого волосся без додаткової адаптації, адже форма може змінюватися через завиток. У такому випадку майстер зазвичай коригує довжину та шари під структуру волосся.

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Пенелопа Крус. / © Associated Press

Акторка Марго Роббі. / © Associated Press

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