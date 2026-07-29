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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
2 хв

Зеленський зустрівся з Туском у Польщі: стали відомі перші деталі

У польському Любліні завершилися переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Зеленський і Туск

Зеленський і Туск

Доповнено додатковими матеріалами

У польському Любліні завершилася зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Про її результат Туск повідомив у соцмережах.

«Президент Володимир Зеленський поінформував мене про перебіг переговорів у Вашингтоні», — зазначив польський прем’єр.

Сторони також обговорили польські інвестиції в Україну, співпрацю в галузі протиракетної оборони та підтримку України в боротьбі з російським агресором.

Що розповів Зеленський

Згодом про деталі зустрічі розповів і президент Зеленський.

За його словами, сторони обговорили багато двосторонніх питань, і серед них історичний діалог між Польщею та Україною. Також Зеленський розповів Туску про результати переговорів з Трампом у Вашингтоні.

«Говорили також про оборонну співпрацю і пріоритетні питання для захисту наших міст і громад від жорстоких російських ударів. Антибалістика — це ключовий пріоритет. Безпека й захист України — це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу», — додав глава держави.

Крім того, Зеленський звернув увагу на збільшення нападів на українців у Польщі.

«Окремо обговорили безпекові виклики, які є, на жаль, і для наших людей: важливо, щоб українці, які через війну залишили дім і знайшли прихисток у Польщі, почувалися в безпеці», — підсумував він.

Зустріч Зеленського та Туска

Нагадаємо, що Володимир Зеленський здійснює перший офіційний візит до Польщі після спалаху найбільшої за останні роки кризи між Варшавою та Києвом.

Відносини між Києвом і Варшавою перебувають у глибокій кризі. У Польщі вже чітко кажуть, що не пустять Україну до ЄС, якщо ми не відмовимося від вшанування діячів ОУН та УПА.

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Дата публікації
Кількість переглядів
374
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