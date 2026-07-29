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Визит Зеленского в Польшу: Туск раскрыл первые детали
В Люблине завершились переговоры президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска.
В польском Люблине завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска.
О ее результате Туск сообщил в соцсетях.
«Президент Владимир Зеленский проинформировал меня о ходе переговоров в Вашингтоне», — отметил польский премьер.
Стороны обсудили польские инвестиции в Украину, сотрудничество в области противоракетной обороны и поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.
Что рассказал Зеленский
Впоследствии о подробностях встречи рассказал и президент Зеленский.
По его словам, стороны обсудили многие двусторонние вопросы, и среди них исторический диалог между Польшей и Украиной. Также Зеленский рассказал Туску о результатах переговоров с Трампом в Вашингтоне.
«Говорили также об оборонном сотрудничестве и приоритетных вопросах защиты наших городов и общин от жестоких российских ударов. Антибалистика — это ключевой приоритет. Безопасность и защита Украины — это также безопасность и защита Польши. Наше сотрудничество усиливает и наш регион и всю Европу», — добавил глава государства.
Кроме того, Зеленский обратил внимание на увеличение нападений на украинцев в Польше.
«Отдельно обсудили вызовы безопасности, которые есть, к сожалению, и для наших людей: важно, чтобы украинцы, которые из-за войны покинули дом и нашли убежище в Польше, чувствовали себя в безопасности», — подытожил он.
Напомним, что Владимир Зеленский совершает первый официальный визит в Польшу после вспышки крупнейшего за последние годы кризиса между Варшавой и Киевом.
Отношения между Киевом и Варшавой находятся в глубоком кризисе. В Польше уже четко говорят, что не пустят Украину в ЕС, если мы не откажемся от чествования деятелей ОУН и УПА.