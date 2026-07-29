Визит Зеленского в Польшу: Туск раскрыл первые детали

Зеленский и Туск

Реклама

Дополнено новыми материалами

В польском Люблине завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска.

О ее результате Туск сообщил в соцсетях.

Реклама

«Президент Владимир Зеленский проинформировал меня о ходе переговоров в Вашингтоне», — отметил польский премьер.

Реклама

Стороны обсудили польские инвестиции в Украину, сотрудничество в области противоракетной обороны и поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

Что рассказал Зеленский

Впоследствии о подробностях встречи рассказал и президент Зеленский.

По его словам, стороны обсудили многие двусторонние вопросы, и среди них исторический диалог между Польшей и Украиной. Также Зеленский рассказал Туску о результатах переговоров с Трампом в Вашингтоне.

«Говорили также об оборонном сотрудничестве и приоритетных вопросах защиты наших городов и общин от жестоких российских ударов. Антибалистика — это ключевой приоритет. Безопасность и защита Украины — это также безопасность и защита Польши. Наше сотрудничество усиливает и наш регион и всю Европу», — добавил глава государства.

Реклама

Кроме того, Зеленский обратил внимание на увеличение нападений на украинцев в Польше.

«Отдельно обсудили вызовы безопасности, которые есть, к сожалению, и для наших людей: важно, чтобы украинцы, которые из-за войны покинули дом и нашли убежище в Польше, чувствовали себя в безопасности», — подытожил он.

Напомним, что Владимир Зеленский совершает первый официальный визит в Польшу после вспышки крупнейшего за последние годы кризиса между Варшавой и Киевом.

Отношения между Киевом и Варшавой находятся в глубоком кризисе. В Польше уже четко говорят, что не пустят Украину в ЕС, если мы не откажемся от чествования деятелей ОУН и УПА.

Реклама

Новости партнеров