Россия откладывает массированный удар по Украине: Жданов предупредил о коварном замысле Путина

Олег Жданов / © ТСН

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Несмотря на многочисленные прогнозы о массированном ракетно-дроновом ударе в ночь на 29 июля, Россия так и не осуществила масштабную атаку по Украине. Это вызывает вопрос: почему Кремль откладывает обстрел, хватает ли РФ ракет для новой массированной атаки и когда она может произойти.

В комментарии ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов объяснил, в чем может быть причина, достаточно ли ракет накопила РФ, какие у нее возможности и когда может произойти массированный обстрел.

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Война в Украине: Россия может проводить около трех массированных ударов в месяц

По словам Олега Жданова, возможности России по проведению масштабных атак уже не такие, как раньше. Причиной являются проблемы с производством ракет, которые усложняются из-за украинских ударов по российской оборонной промышленности.

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«Мы с вами говорили, что они примерно три удара таких массированных могут провести за месяц. Потому что производство ракет немного у них отстает и все более сложнее, потому что мы выбиваем предприятия, которые дают комплектующие, особенно важные для производства ракет — микрочипы, электронику. Также поражаются производящие аммиак заводы, а это основа для производства взрывчатых веществ», — говорит Олег Жданов.

Он обращает внимание, что даже по приблизительным оценкам Россия уже начала использовать свои резервы.

«Если мы говорим, что Россия производит около 60 ракет разного типа в месяц, и даже если предположить, что половина из них — это "Искандеры", то только за июль они уже залезли в неприкосновенный запас, потому что расход ракет гораздо больше», — объясняет эксперт.

Почему массированного удара до сих пор не было

По мнению Олега Жданова, российское руководство действует по уже отработанному сценарию и неохотно отступает от него.

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«У них массированный удар — это стратегическая авиация с крылатыми ракетами, это баллистические ракеты и целая туча дронов», — говорит он.

Однако с каждой из составляющих такого удара могут возникать проблемы. По словам военного эксперта, украинские силы уже дважды наносили удары по аэродрому «Энгельс», поэтому нельзя исключать, что Россия опасается перебрасывать стратегическую авиацию ближе к европейской части РФ, как это обычно происходит перед массированными атаками.

Кроме этого, существуют вопросы и о накоплении ударных беспилотников.

«Возможно, тот сухогруз, который мы повредили иранский, что затонул в Каспии, не просто так был целью. Он шел из России в Иран. Может быть, те дроны, которые накапливала Россия, могли отправить в Иран для поддержки, чтобы Иран мог наносить удары по целям на территории стран Ближнего Востока. Это только версия, предположение», — говорит Олег Жданов.

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Таким образом, по его словам, проблемы могут возникать сразу по трем направлениям — со стратегической авиацией, запасами ракет и дронами.

Кремль мог ждать результатов встречи Зеленского и Трампа

Еще одной возможной причиной отсрочки атаки эксперт называет политический фактор.

«Встреча была за закрытыми дверями. Единственное, что мы услышали от Трампа, что он гордится встречей с Зеленским. Это говорит о том, что договорились. О чем именно — пока можем только гадать», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, Кремль мог намеренно ждать завершения переговоров.

«По всей вероятности, Путин ожидал результатов. Если Трамп договорился с Зеленским, значит, все договоренности с Путиным отменяются. Либо им не хватает ракет, и они продолжают их накапливать, либо в Кремле ждут какого-то необратимого и обидного для себя повода, чтобы нанести удар», — считает военный эксперт.

Могут ли россияне отказаться от массированных ударов

Раздаются предположения, что в последнее время Россия может сделать ставку не на масштабные атаки, а на отдельные удары баллистическими ракетами. Впрочем, Олег Жданов не соглашается с такой версией.

«От массированных ударов все равно нельзя отказаться, потому что для того, чтобы добиться успеха, нужно перегружать систему ПВО и стараться как можно больше средств воздушного нападения провести через нашу противовоздушную оборону», — объясняет он.

По словам эксперта, групповые удары баллистики ограниченны из-за нехватки ракет.

«Они могут по возможности прямо с колес предприятий наносить такие удары, но не столь часто, как им бы хотелось. Все же массированный удар, когда накрывается много целей и одновременно запускается большое количество средств воздушного нападения, дает гораздо больший результат, чем отдельные групповые удары баллистики», — говорит Олег Жданов.

Почему снова говорят о высокой угрозе

Комментируя сообщение о повышенной угрозе массированного удара в ночь на 30 июля, эксперт пояснил, что такие прогнозы могут базироваться на разведывательных данных.

«У наших военных есть данные разведки. Возможно, разведка засекла перемещение ракет и подготовку ракетных расчетов к пускам. Они могут заряжать пусковые установки и готовить их к запуску», — говорит Олег Жданов.

Он также напомнил, что в последнее время крылатые ракеты применялись немного.

«Пока стратегическая авиация неактивна, могут быть крылатые ракеты комплекса "Искандер". Тем более что буквально вчера или позавчера была информация, что россияне стянули большое количество пусковых установок в Ростовскую область, завели их в Крым, а также накопили максимальное количество в Брянской и Курской областях. Таким образом они могут осуществить массированный удар баллистикой. Каждая пусковая установка — это две ракеты», — отмечает эксперт.

Какие города могут стать главной целью

По мнению Олега Жданова, если Россия все же отважится на новую масштабную атаку, главной мишенью останется столица.

«Думаю, что в первую очередь это будет Киев и Киевская область, потому что нужно ломать общественное мнение», — говорит он.

Военный эксперт объясняет, что Кремль стремится к психологическому эффекту.

«Для того чтобы принудить Украину к капитуляции, нужно ломать общественное мнение. Оно формируется в основном в столице страны. Поэтому они могут постараться поразить энергетическую инфраструктуру столицы, гражданские объекты и гражданское население. По такому принципу они идут по пути террора гражданского населения», — говорит Олег Жданов.

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