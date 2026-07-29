На Прикарпатье спор о политике закончился убийством: хозяин пытался выдать смерть гостя за самоубийство

Убийство в Верховинском районе

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В Верховинском районе Ивано-Франковской области 62-летнего местного жителя подозревают в умышленном убийстве 27-летнего мужчины из Харьковской области, который скончался от ножевого ранения, полученного во время спора о общественно-политической ситуации в стране.

После совершения преступления подозреваемый пытался инсценировать самоубийство своего гостя, сообщили в прокуратуре и полиции Ивано-Франковской области.

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По данным прокуратуры, трагедия произошла 27 июля в горном селе Черная Речка. Следствие установило, что местный житель пригласил в свое летнее хозяйственное здание 27-летнего харьковчанина, который случайно наткнулся на него после нескольких дней блужданий по горам, пытаясь незаконно пересечь украинско-румынскую границу, до которой от села около 20 километров.

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«Во время застолья мужчины употребляли алкоголь и обсуждали общественно-политическую ситуацию в стране. Впоследствии на этой почве между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку», — отметили в областной прокуратуре.

По версии следствия, хозяин схватил нож и нанес гостю смертельное ранение. «От полученных травм пострадавший скончался на месте», — сообщили прокуроры.

В прокуратуре также отметили, что после этого подозреваемый попытался скрыть преступление.

Подозреваемый в убийстве на месте преступления

«Утром подозреваемый сам вызвал правоохранителей и заявил, что обнаружил потерпевшего уже мертвым, утверждая, что тот якобы покончил с собой. Однако характер телесных повреждений противоречил этим объяснениям. В настоящее время житель Верховины уже признался в содеянном», — говорится в сообщении.

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В полиции сообщили, что около 05:00 поступил звонок от 62-летнего мужчины, который заявил, что его знакомый якобы наносит себе ножевые ранения. В ходе осмотра места происшествия правоохранители установили обстоятельства инцидента и задержали подозреваемого.

«Полицейские задержали фигуранта в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство», — сообщили в полиции.

Подозреваемый в убийстве / © Прокуратура Ивано-Франковской области

За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время в Ивано-Франковском городском суде рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения. Прокуратура просит поместить подозреваемого под стражу, тогда как сторона защиты настаивает на домашнем аресте.

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Напомним, что в Киеве во время прохождения военно-медицинской комиссии мужчина нанес ножевые ранения врачу-хирургу, в результате чего женщина скончалась.

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