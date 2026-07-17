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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
542
Время на прочтение
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В Умани мужчина жестоко убил мать и дочь, а тела закопал за домом: жуткие детали

Во время конфликта мужчина убил сначала одну женщину, а потом другую. Теперь ему «светит» пожизненное.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Полиция раскрыла преступление

Полиция раскрыла преступление

Умань всколыхнула новость о жутком убийстве двух женщин. Правоохранители уже задержали подозреваемого в преступлении.

Об этом сообщили в полиции Черкасской области.

«Мужчина нанес женщинам смертельные удары молотком, а тела закопал во дворе их собственного дома», — говорится в сообщении ведомства.

В полицию обратилась родственница потерпевших и сообщила, что ее сестра и племянница не выходят на связь и отсутствуют по месту жительства.

Впоследствии правоохранители установили, что к исчезновению женщин может быть причастен 48-летний мужчина, который периодически проживал с одной из погибших.

«Во время обследования двора, полицейские обратили внимание на недавно перекопанную землю за домом, а раскопав ее — обнаружили тела пропавших», — уточнили в полиции.

Задержанный мужчина признался, что 9 июля во время конфликта нанес несколько ударов молотком по голове 62-летней женщине, после чего вынес ее тело за дом и убрал следы преступления.

Через некоторое время домой вернулась 43-летняя женщина, конфликт повторился, и злоумышленник совершил аналогичные действия по отношению к ней. Затем он выкопал яму за домом, поместил туда тела обеих женщин и засыпал землей, накрыв сверху деревянными поддонами.

Следователи под процессуальным руководством Уманской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство двух человек) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, во Львовской области будут судить 38-летнего жителя Старого Самбора, который до смерти забил собственную 79-летнюю мать.

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Дата публикации
Количество просмотров
542
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