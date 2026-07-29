В Польше суд принял решение по напавшим на украинскую пару: что известно

Суд / © Pexels

Реклама

В Польше взяли под стражу двух мужчин, причастных к резонансному нападению на украинскую семейную пару, однако точку по делу ставить рано. Пока двое фигурантов будут ждать суда за решеткой, их третьего сообщника до сих пор пытаются разыскать польские правоохранители.

О применении меры пресечения в комментарии «Укринформу» сообщил представитель Окружной прокуратуры во Вроцлаве Якуб Длубач.

Реклама

Служители фемиды полностью приняли позицию обвинения и отправили задержанных под арест на 90 дней.

Реклама

«Суд полностью учел аргументы прокуратуры и применил к обоим подозреваемым меру пресечения в виде временного ареста на три месяца», — сообщил Длубач.

Расследование продолжается. Польская полиция продолжает оперативно-розыскные меры по установлению местопребывания и задержанию третьего участника преступления.

Поляки нападают на украинцев — последние новости

Напомним, в польском Вроцлаве задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении молодой пары из Украины. Задержанным 27 и 45 лет. По данным полиции, оба ранее были осуждены за разные правонарушения. Одного из подозреваемых задержали сотрудники контртеррористического подразделения, когда тот пытался уехать из Вроцлава.

Также в Польше за последние полгода участились случаи нападений на украинских беженцев и подростков.

Реклама

В начале июля в Плоцке взрослый поляк напал на двух украинских подростков в автобусе из-за того, что они разговаривали между собой на родном языке. Муж требовал говорить в Польше на польском, вел себя агрессивно, ударил 15-летнего парня в лицо и вытолкнул подростков из транспорта.

Новости партнеров