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ТСН в социальных сетях

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Мир
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25-летняя женщина скончалась в салоне красоты на популярном курорте

В салоне красоты скончалась молодая женщина: полиция уже задержала троих человек, подозреваемых в «незаконной медицинской практике».

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Полиция расследует смерть женщины в салоне красоты

Полиция расследует смерть женщины в салоне красоты / © Reuters

Во Франции, в городе Ницца, в салоне красоты скончалась 25-летняя женщина.

Об этом пишет Le Parisien.

Трагедия произошла в понедельник, 27 июля. Женщина пришла в салон красоты на косметическую процедуру. После этого ей внезапно стало плохо. На место прибыли медики, но спасти жизнь молодой француженке не удалось.

Причина смерти пока остается неизвестной, но, по данным прокуратуры Ниццы, начато расследование по статье «незаконная медицинская практика, непредумышленное убийство и употребление вредных веществ».

«Две женщины 1998 и 1990 годов рождения, а также один мужчина в настоящее время находятся под стражей в полиции», — добавили в прокуратуре.

На своём сайте салон позиционирует себя как «салон красоты» и предлагает такие услуги, как уход за ногтями, выпрямление и наращивание волос, а также подтяжку или наращивание ресниц.

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Дата публикации
Количество просмотров
217
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