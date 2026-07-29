25-летняя женщина скончалась в салоне красоты на популярном курорте

Полиция расследует смерть женщины в салоне красоты / © Reuters

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Во Франции, в городе Ницца, в салоне красоты скончалась 25-летняя женщина.

Об этом пишет Le Parisien.

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Трагедия произошла в понедельник, 27 июля. Женщина пришла в салон красоты на косметическую процедуру. После этого ей внезапно стало плохо. На место прибыли медики, но спасти жизнь молодой француженке не удалось.

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Причина смерти пока остается неизвестной, но, по данным прокуратуры Ниццы, начато расследование по статье «незаконная медицинская практика, непредумышленное убийство и употребление вредных веществ».

«Две женщины 1998 и 1990 годов рождения, а также один мужчина в настоящее время находятся под стражей в полиции», — добавили в прокуратуре.

На своём сайте салон позиционирует себя как «салон красоты» и предлагает такие услуги, как уход за ногтями, выпрямление и наращивание волос, а также подтяжку или наращивание ресниц.

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