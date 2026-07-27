Жестокое избиение украинцев в Польше: задержаны два нападающих — что о них известно

Полиция Вроцлава арестовала двух мужчин, подозреваемых в участии в жестоком избиении граждан Украины. / © Фото из открытых источников

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В польском Вроцлаве правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в жестоком нападении на граждан Украины. Третьего предполагаемого участника избиения разыскивают.

Об этом сообщили полиция Вроцлава, министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервинский, пишет TVN24.

Задержанным 27 и 45 лет. По данным полиции, оба ранее были осуждены за разные правонарушения. Одного из подозреваемых задержали сотрудники контртеррористического подразделения, когда тот пытался уехать из Вроцлава.

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"Жестокое насилие никогда не останется безнаказанным", - заявил Кервинский.

Что заявили в МИД Украины

Андрей Сибига сообщил, что Украина ожидает полного, объективного и беспристрастного расследования нападения, установления всех его обстоятельств и мотивов, а также справедливого наказания виновных.

Он поблагодарил польских властей, правоохранителей и мэра Вроцлава Яцека Сутрика за оперативную реакцию. По его словам, Украина продолжит следить за ходом дела и будет оказывать необходимую консульскую помощь пострадавшим.

Сибига также призвал отдельных польских политиков прекратить разжигание вражды, которая, по его словам, может приводить к насилию.

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"Нам нужен диалог и взаимоуважение, а не поиск причин для ненависти", - подчеркнул он.

Представитель МИД добавил, что Украина и Польша должны развивать прагматичное соседство и совместно работать над безопасностью.

Нападение на украинцев во Вроцлаве: последние новости

Нападение произошло 26 июля около 18:30 на улице Окулицкого во Вроцлаве. Пострадали 20-летняя Анастасия и 21-летний Максим.

По словам Анастасии, конфликт начался в магазине после того, как один из мужчин прошел без очереди. Когда девушка сделала ему замечание, другой мужчина начал обижать ее из-за украинского происхождения.

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После того, как украинцы вышли из магазина, к ним подбежали трое мужчин. Видео нападения впоследствии распространили в сети.

Нападающие стали бить Максима кулаками по голове и телу, повалили его на землю и продолжили наносить удары ногами. Когда Анастасия попыталась помочь мужчине, ее тоже избили. Она получила несколько ударов по лицу и голове.

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