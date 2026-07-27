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Украина получит новое преимущество на поле боя: что передаст Великобритания
Великобритания передаст Украине новую технологию радиопомех для защиты дронов.
Великобритания передаст Украине новейшую технологию радиоэлектронных помех собственной разработки, призванную защитить украинских беспилотников во время выполнения боевых задач.
Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Британский премьер подчеркнул, что Соединенное Королевство остается непоколебимым в своей помощи и выполнит все ранее взятые на себя обязательства перед Украиной.
«Мы полностью поддерживаем Украину. Я лично поддерживаю вас на 100%, господин президент. Я буду сдерживать все обязательства, которые эта страна взяла на себя перед Украиной», — подчеркнул Энди Бернхэм.
Глава британского правительства отметил, что новое оборудование позволит повысить эффективность украинских дронов и сохранит жизнь военнослужащих. По его словам, данная передача также подчеркивает высокий потенциал совместной работы оборонных отраслей двух стран.
«Мы предоставляем новую разработанную в Великобритании технологию радиопомех для защиты украинских беспилотников. Это поможет им добиваться целей и спасти украинские жизни. Это также демонстрирует уровень инноваций, который наши отрасли могут достичь вместе», — подытожил премьер-министр Великобритании.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Великобританию. Главными темами переговоров станут усиление ПВО, безопасность на море и развитие совместного оборонного производства.
Ранее Зеленский сообщал, что украинские ВМС успешно завершили международные учения Sea Breeze в Британии. Наши моряки показали высокий уровень подготовки в разминировании моря.