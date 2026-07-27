Украина получит новое преимущество на поле боя: что передаст Великобритания

Премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм и Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Великобритания передаст Украине новейшую технологию радиоэлектронных помех собственной разработки, призванную защитить украинских беспилотников во время выполнения боевых задач.

Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Энди Бернхэм во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Британский премьер подчеркнул, что Соединенное Королевство остается непоколебимым в своей помощи и выполнит все ранее взятые на себя обязательства перед Украиной.

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«Мы полностью поддерживаем Украину. Я лично поддерживаю вас на 100%, господин президент. Я буду сдерживать все обязательства, которые эта страна взяла на себя перед Украиной», — подчеркнул Энди Бернхэм.

Глава британского правительства отметил, что новое оборудование позволит повысить эффективность украинских дронов и сохранит жизнь военнослужащих. По его словам, данная передача также подчеркивает высокий потенциал совместной работы оборонных отраслей двух стран.

«Мы предоставляем новую разработанную в Великобритании технологию радиопомех для защиты украинских беспилотников. Это поможет им добиваться целей и спасти украинские жизни. Это также демонстрирует уровень инноваций, который наши отрасли могут достичь вместе», — подытожил премьер-министр Великобритании.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Великобританию. Главными темами переговоров станут усиление ПВО, безопасность на море и развитие совместного оборонного производства.

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Ранее Зеленский сообщал, что украинские ВМС успешно завершили международные учения Sea Breeze в Британии. Наши моряки показали высокий уровень подготовки в разминировании моря.

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