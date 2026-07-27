- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский начал визит в Британию: в центре переговоров ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Великобританию. Главными темами переговоров станут усиление ПВО, безопасность на море и развитие совместного оборонного производства.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. График поездки предусматривает переговоры с новоназначенным премьер-министром Энди Бернемом, а также встречу с украинскими военными, которые находятся в Соединенном Королевстве и принимали участие в учениях Sea Breeze.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
Зеленский начал рабочий визит в Великобританию
Зеленский написал, что за годы полномасштабной войны Украина построила с Великобританией самые крепкие отношения за всю историю сотрудничества.
«Ключевой приоритет — ПВО, безопасность на море и совместные оборонные производства, наше сотрудничество, усиливающее обе страны», — пишет Зеленский.
Президент добавил, что очень ценит, что Украина всегда может рассчитывать на принципиальные решения, лидерство и поддержку Британии.
«Будем работать и дальше, чтобы еще больше укреплять наше партнерство и усиливать безопасность наших государств».
Энди Бернем первым примет Зеленского
Напомним, новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем в понедельник, 27 июля, примет президента Украины Владимира Зеленского как своего первого иностранного лидера после вступления в должность.
Этим шагом глава британского правительства стремится продемонстрировать непреклонную поддержку Киева.
Политики планируют посетить британскую военно-морскую базу и пообщаться с военнослужащими и моряками, участвующими в трехнедельных учениях украинских военных по морской безопасности и противоминной борьбе.
После телефонного разговора с Зеленским на прошлой неделе Бернем подчеркнул, что Великобритания стоит бок о бок с Украиной и будет отступать только после достижения справедливого мира. На Даунинг-стрит также добавили, что общая помощь Украине с начала полномасштабного вторжения достигла 25 млрд фунтов стерлингов, из которых 16 млрд — прямая военная поддержка.