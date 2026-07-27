Зеленский начал визит в Британию: в центре переговоров ПВО

Зеленский прибыл в Великобританию

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. График поездки предусматривает переговоры с новоназначенным премьер-министром Энди Бернемом, а также встречу с украинскими военными, которые находятся в Соединенном Королевстве и принимали участие в учениях Sea Breeze.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский начал рабочий визит в Великобританию

Зеленский написал, что за годы полномасштабной войны Украина построила с Великобританией самые крепкие отношения за всю историю сотрудничества.

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«Ключевой приоритет — ПВО, безопасность на море и совместные оборонные производства, наше сотрудничество, усиливающее обе страны», — пишет Зеленский.

Президент добавил, что очень ценит, что Украина всегда может рассчитывать на принципиальные решения, лидерство и поддержку Британии.

«Будем работать и дальше, чтобы еще больше укреплять наше партнерство и усиливать безопасность наших государств».

Энди Бернем первым примет Зеленского

Напомним, новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем в понедельник, 27 июля, примет президента Украины Владимира Зеленского как своего первого иностранного лидера после вступления в должность.

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Этим шагом глава британского правительства стремится продемонстрировать непреклонную поддержку Киева.

Политики планируют посетить британскую военно-морскую базу и пообщаться с военнослужащими и моряками, участвующими в трехнедельных учениях украинских военных по морской безопасности и противоминной борьбе.

После телефонного разговора с Зеленским на прошлой неделе Бернем подчеркнул, что Великобритания стоит бок о бок с Украиной и будет отступать только после достижения справедливого мира. На Даунинг-стрит также добавили, что общая помощь Украине с начала полномасштабного вторжения достигла 25 млрд фунтов стерлингов, из которых 16 млрд — прямая военная поддержка.

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