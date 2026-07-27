На донатах для Украины экс-чиновник МИД мог присвоить более 37 млн грн: НАБУ раскрыло детали дела

МИД Украины

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Правоохранители разоблачили схему во главе с бывшим госсекретарем МИД, который вместе с сообщниками похитил более 37 миллионов гривен донатов для Украины.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

По данным следствия, организатором схемы был бывший госсекретарь МИД, занимавший должность в 2020-2024 годах. Он привлек к делу подчиненных и знакомых, чтобы забрать деньги иностранных доноров, предназначенные для помощи Украине в начале полномасштабного вторжения.

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Отмечается, что схема работала через подконтрольную общественную организацию. Действовавший на тот момент госсекретарь МИД убеждал иностранных доноров и украинских дипломатов за границей перечислять деньги именно на счет этого ОО. Как установила экспертиза, эти средства официально числились бюджетными деньгами МИД.

Сообщается, чтобы создать видимость легальной деятельности, злоумышленники производили поддельные письма и подписывали грантовые соглашения с ложными данными. В дальнейшем средства перечислялись на счета подконтрольных ФЛПов и юридических лиц, после чего выводились через конвертационные центры в наличные деньги и распределялись между собой.

«Сейчас следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления)», — отметили в НАБУ.

По делу фигурируют четверо подозреваемых:

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бывший государственный секретарь МИД Украины (2020–2024 гг.) — организатор схемы;

бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, являющегося действующим дипломатом;

советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;

бухгалтер публичной организации.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, бывший посол на Кипре Нежинский заявил о коррупционных потоках, министерство заявило о «потоке сознания» и утверждает, что дипломатом руководит «мотив мести».

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