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Экс-посол на Кипре обвинил МИД в коррупции: что ответили в министерстве
Бывший посол на Кипре Нежинский заявил о коррупционных потоках, министерство заявило о «потоке сознания» и утверждает, что дипломатом руководит «мотив мести».
В МИДе прокомментировали скандальное заявление экс-посла на Кипре Сергея Нежинского, который недавно подал в отставку, обвинив дипучреждение в коррупции.
Комментарий МИД передает «24 канал».
В МИД заверили, что обратятся «в компетентные органы» для тщательной проверки сделанных дипломатом заявлений.
Министерство называет заявления Нежинского «лживыми и безосновательными обвинениями в якобы коррупции или других противоправных действиях, не имеющих под собой никаких оснований».
В пресс-службе МИД предположили, что действиями Нежинского может двигать личное оскорбление и мотив мести после того, как его отозвали с должности посла на Кипре. В ведомстве считают, что эмоции бывшего дипломата «не придают правдивости озвученным обвинениям».
По информации министерства, именно предыдущая деятельность Нежинского в должности нанесла ущерб государству. В частности, речь идет о вынесении в публичную плоскость личного конфликта с Эллинасом Христодулосом, являющимся кандидатом на должность почетного консула Украины в Республике Кипр.
По мнению МИД, этот инцидент и ряд связанных с ним скандалов спровоцировали:
Серьезные репутационные риски для Министерства иностранных дел;
Угроза двусторонних дипломатических отношений между Украиной и Кипром;
Негативное влияние на внешнеполитические интересы государства в целом.
В ведомстве также обратили внимание, что нынешние громкие заявления экс-посла уже активно подхватили и распространяют российские и пророссийские информационные ресурсы.
«Убеждены, что поток сознания и безосновательных обвинений лишь подтверждает своевременность и правильность решения об отзыве упомянутого лица с должности посла», — подытожили в МИД.
Что наговорил Нежинский
Напомним, что месяц назад посол Украины на Кипре Нежинский подал в отставку. Он объяснил свою отставку «в связи с требованием министра иностранных дел Сибиги выполнять решения, которые противоречат законодательству Украины и могут нанести вред государству».
Как передает «Зеркало недели», а заседании ВСК Нежинский сделал ряд скандальных заявлений. В частности, он утверждал, что на Кипре якобы действовала преступная организация, в которую входил бывший главный обнальщик Януковича на острове Эллинас Христодулос. Его хотели назначить почетным консулом в республике, что и подтвердили в комментарии МИД.
Нежинский утверждает, что люди Христодулоса якобы даже хотели его угнать.
«Пусть все знают о всей коррупции в МИДе… Я, возможно, не понимая сам, перекрыл дороги и потоки определенной группе лиц, где Христодулос фигурирует как лицо, задействованное для вывода денег за границу. Я считаю, что причиной желания МИДа назначить Христодулоса на должность почетного консула Украины в Кипре является коррупция. Это зло, полностью охватившее МИД», — говорил Нежинский.