Экс-посол на Кипре обвинил МИД в коррупции: что ответили в министерстве

Сергей Нежинский

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В МИДе прокомментировали скандальное заявление экс-посла на Кипре Сергея Нежинского, который недавно подал в отставку, обвинив дипучреждение в коррупции.

Комментарий МИД передает «24 канал».

В МИД заверили, что обратятся «в компетентные органы» для тщательной проверки сделанных дипломатом заявлений.

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Министерство называет заявления Нежинского «лживыми и безосновательными обвинениями в якобы коррупции или других противоправных действиях, не имеющих под собой никаких оснований».

В пресс-службе МИД предположили, что действиями Нежинского может двигать личное оскорбление и мотив мести после того, как его отозвали с должности посла на Кипре. В ведомстве считают, что эмоции бывшего дипломата «не придают правдивости озвученным обвинениям».

По информации министерства, именно предыдущая деятельность Нежинского в должности нанесла ущерб государству. В частности, речь идет о вынесении в публичную плоскость личного конфликта с Эллинасом Христодулосом, являющимся кандидатом на должность почетного консула Украины в Республике Кипр.

По мнению МИД, этот инцидент и ряд связанных с ним скандалов спровоцировали:

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Серьезные репутационные риски для Министерства иностранных дел;

Угроза двусторонних дипломатических отношений между Украиной и Кипром;

Негативное влияние на внешнеполитические интересы государства в целом.

В ведомстве также обратили внимание, что нынешние громкие заявления экс-посла уже активно подхватили и распространяют российские и пророссийские информационные ресурсы.

«Убеждены, что поток сознания и безосновательных обвинений лишь подтверждает своевременность и правильность решения об отзыве упомянутого лица с должности посла», — подытожили в МИД.

Что наговорил Нежинский

Напомним, что месяц назад посол Украины на Кипре Нежинский подал в отставку. Он объяснил свою отставку «в связи с требованием министра иностранных дел Сибиги выполнять решения, которые противоречат законодательству Украины и могут нанести вред государству».

Как передает «Зеркало недели», а заседании ВСК Нежинский сделал ряд скандальных заявлений. В частности, он утверждал, что на Кипре якобы действовала преступная организация, в которую входил бывший главный обнальщик Януковича на острове Эллинас Христодулос. Его хотели назначить почетным консулом в республике, что и подтвердили в комментарии МИД.

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Нежинский утверждает, что люди Христодулоса якобы даже хотели его угнать.

«Пусть все знают о всей коррупции в МИДе… Я, возможно, не понимая сам, перекрыл дороги и потоки определенной группе лиц, где Христодулос фигурирует как лицо, задействованное для вывода денег за границу. Я считаю, что причиной желания МИДа назначить Христодулоса на должность почетного консула Украины в Кипре является коррупция. Это зло, полностью охватившее МИД», — говорил Нежинский.

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